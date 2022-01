Nobody Saves The World: Late-Game Gameplay-Trailer erschienen

Autor:, in / Nobody Saves The World

Bevor Nobody Saves the World am 18. Januar veröffentlicht wird, ist jetzt der Late-Game Gameplay-Trailer erschienen.

DrinkBox Studios haben den Late-Game Gameplay-Trailer zum kommenden Action RPG Nobody Saves the World veröffentlicht. Das Spiel wird am 18. Januar 2022 für Xbox One, Xbox Series X/S und Windows 10 erscheinen und ab dem ersten Tag im Abo des Xbox Game Pass verfügbar sein.

Schaut euch hier den Bevor Nobody Saves the World Late-Game Gameplay-Trailer an: