Nobody Saves The World: Veröffentlichung am 18. Januar im Xbox Game Pass

Nobody Saves The World wird am 18. Januar veröffentlicht und ab dem ersten Tag im Abo des Xbox Game Passes erscheinen.

Nobody Saves the World ist die Interpretation eines ARPGs. Ihr beginnt als kleines Baby namens Nobody, aber schon bald könnt ihr immer mehr Formen annehmen. Insgesamt gibt es über 15, darunter einen Zombie, ein Pferd, einen Bodybuilder und einen Drachen. Jede Form hat ihren eigenen Spielstil und ihre eigenen Fähigkeiten, die ihr mischen und kombinieren könnt, um wilde Kombinationen wie einen feuerspeienden Zombie oder einen galoppierenden Bodybuilder zu schaffen. Mit Hilfe dieser Kräfte macht ihr euch auf den Weg, um die Welt vor der bösen Calamity zu retten, indem ihr Quests erfüllt und Dungeons erkundet.

Ihr entscheidet, wie ihr die Welt erkundet, welche Quests ihr annehmt und welche Formen ihr wählt. Wenn das Spiel anfängt, euch vor schwierige Herausforderungen zu stellen, entscheidet ihr, wie ihr die Formen und Fähigkeiten kombiniert, um sie zu meistern. Es gibt immer viele Möglichkeiten, Rätsel zu lösen und Hindernisse zu überwinden – es liegt an eurem Geschick und Kreativität, wie ihr es anstellt.

Hier könnt ihr euch den Launch Date Trailer zu Nobody Saves The World ansehen:

