Nobody Wants to Die: Erster Gameplay-Trailer und Release-Termin

Autor:, in / Nobody Wants to Die

Hier gibt es den ersten Gameplay-Trailer zu Nobody Wants to Die. Dazu gibt es den offiziellen Release-Termin.

Critical Hit Games und PLAION geben bekannt, dass Nobody Wants to Die, der interaktive Noir-Krimi in einem dystopischen New York City, am 17. Juli 2024 erscheint.

Der Gameplay-Teaser zeigt die charakteristischen Ermittlungsmethoden, auf denen Nobody Wants to Die aufbaut, und hebt die fesselnden Mechaniken hervor, um in der rätselhaften Stadt Beweise aufzudecken und Hinweise zu analysieren.

Im Teaser werden eine Reihe von Ermittlungswerkzeugen präsentiert, die am ersten Tatort von Nobody Wants to Die zum Einsatz kommen.

Dazu zählen eine UV-Lampe zur Analyse von Blutspritzern, ein Röntgengerät, mit dem man unter die Oberfläche blicken kann, und Techniken zur Zeitmanipulation. Ganz am Ende des Trailers gibt es zudem einen kurzen Blick auf einige der Ermittlungen, die später im Spiel verfügbar sind!

„Unsere Priorität ist es, ein großartiges narratives und visuelles Erlebnis in unserer dystopischen Welt zu liefern“, sagt Critical Hit Games CEO und Lead Game Designer, Grzegorz Goleń. „In Nobody Wants to Die geben wir dem Spieler die Möglichkeit, einem Mörder auf die Spur zu kommen und die dunklen Geheimnisse der Stadt aufzudecken. So kann man sich von den innovativen Tools im Spiel und seinem eigenen moralischen Kompass leiten lassen.“

Das polnische Indie-Studio Critical Hit Games hat sich zum Ziel gesetzt, mit Nobody Wants to Die ein einzigartiges Spielerlebnis zu schaffen, indem es eine fesselnde und bedeutungsvolle Geschichte mit innovativen Gameplay-Mechaniken und hochmoderner Grafik verbindet.

„Es ist wie zwei Teile eines Puzzles, die so gut zusammenpassen“, sagt Artur Jaskólski, Mitbegründer und Game Producer von Critical Hit Games. „Die dynamischen und spektakulären Ermittlungen, die der Spieler durchführen kann, setzen neue Maßstäbe für Ingame-Storytelling und Zwischensequenzen. Unser Ziel war es, ein Höchstmaß an Realismus mit außergewöhnlichen visuellen Effekten zu erreichen, um die Spieler in das New York des Jahres 2329 eintauchen zu lassen.“

Nobody Wants to Die erscheint am 17. Juli 2024 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC via Steam.