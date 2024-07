Nobody Wants to Die: Soundtrack auf allen Streaming-Diensten abrufbar

Autor:, in / Nobody Wants to Die

Der Soundtrack von Nobody Wants to Die ist ab sofort erhältlich. Hier könnt ihr direkt in die Musik reinhören.

Taucht ein in die futuristische Welt von Nobody Wants To Die, einer interaktiven Noir-Krimigeschichte, die in einem dystopischen New York City spielt und die Unsterblichkeit und die Gefahren des Transhumanismus erforscht.

Für die Originalmusik hat der preisgekrönte polnische Komponist Mikolai Stroinski (Age of Empires IV, Diablo Immortal, The Witcher 3, Metamorphosis, The Vanishing of Ethan Carter) eine elegante Mischung aus Live-Orchester, Jazz-Instrumenten und analogen Synthesizern geschaffen, die die unverwechselbare visuelle Ästhetik des Spiels und die Inspirationen aus dem Neo-Noir-Kino widerspiegelt und die Spieler mit reichhaltigen, eindrucksvollen Klanglandschaften noch tiefer in diese innovative Sci-Fi-Erfahrung eintauchen lässt.

„Der Entstehungsprozess der Musik für Nobody Wants To Die war eine lange und inspirierende Reise. Es hat eine Weile gedauert, bis ich die Farbe des Soundtracks festgelegt hatte. Am Anfang wollte ich die Synthesizer-Farben nicht einbauen und mich auf den Orchesterklang beschränken.“ „Aber das Spiel bestand stillschweigend darauf, also habe ich nachgegeben. Sobald ich den ersten Akkord gesetzt hatte, spürte ich, wie sich die Dinge zusammenfügten. Das allererste Stück, das ich komponiert habe (und das jetzt den Titel des Spiels trägt), enthielt die Melodie, die ich als Thema für das gesamte Spiel verwendet habe, entweder in Gänze oder in Fragmenten. Ich bin sehr froh, dass Critical Hot Games mich für dieses Projekt eingeladen hat.“ „Dadurch konnte ich den Jazz-Musiker in mir wecken, der zwar schläft, aber immer sehr gerne an meinem kreativen Prozess teilnimmt“, Mikolai Stroinski.

Nobody Wants To Die ist für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC über Steam erhältlich. Der Soundtrack ist ab sofort weltweit über Materia Music auf allen Streaming-Diensten abrufbar, darunter Spotify, Apple Music, Bandcamp und mehr.