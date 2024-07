Nobody Wants to Die: Zehn Minuten Gameplay aus dem Noir-Krimi

Autor:, in / Nobody Wants to Die

Schaut euch zehn Minuten Gameplay aus dem Noir-Krimi-Adventure Nobody Wants to Die an.

Im interaktiven Noir-Krimi Nobody Wants to Die begeben sich Spieler noch im Juli ins dystopische New York City, um dort Ermittlungen in einem Mordfall aufzunehmen.

Einen frühen Spielabschnitt von Nobody Wants to Die könnt ihr jetzt in einem zehnminütigen Gameplay-Video via IGN anschauen, in dem auch erste Ermittlungsarbeit geleistet wird.

Nobody Wants to Die ist ab dem 17. Juli für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erhältlich.