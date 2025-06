Noctuary: Chinesisches RPG erscheint für Xbox

Autor:, in / Noctuary

Publisher Serenity Forge (Doki Doki Literature Club Plus, LISA, Fractured Blooms) und der Entwickler Gratesca Studio haben bekannt gegeben, dass Noctuary nächsten Monat auch auf Xbox erscheinen wird, wenn es sein Konsolendebüt feiert.

Das storybasierte Action-RPG wird am 30. Juli 2025 auf Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One und PlayStation 5 veröffentlicht.

Noctuary ist ein visueller Roman, der reichhaltige Geschichten, rasante Action und tiefgehende Charakterentwicklung zu einem anpassbaren und befriedigenden Rollenspiel verbindet.

Schlüpft in die Doppelrolle von Fancia Dream und Alina Nightsong, zwei strahlenden Illuminatoren, die darauf trainieren, legendäre Wächter des Lichts in einer Welt zu werden, die am Rande der Dunkelheit steht.

Stürzt euch in spannende Echtzeitkämpfe und herausfordernde Bosskämpfe, während ihr die unterschiedlichen Kampfstile beider Charaktere meistern und Ihren Spielstil mit strategischen Fertigkeiten anpasst.

Nach der erfolgreichen Veröffentlichung auf Steam im November 2023 begann Gratesca Studio mit der Entwicklung zusätzlicher Inhalte, um die facettenreichen Charaktere und die märchenhafte Welt von Inlixaland weiter auszubauen.

Die Konsolenversion von Noctuary wird eine Vielzahl neuer Story- und Kampf-Inhalte sowie von der Community stark nachgefragte Funktionen und Sprachoptionen bieten.

Diese umfangreichen zusätzlichen Inhalte werden am 30. Juli auch als kostenloses Update für PC-Spieler verfügbar sein.

Neue Inhalte und Funktionen:

Erweiterte Geschichte: Begebt euch auf ein Abenteuer durch sechs neue Geschichten, um die Vergangenheit der beliebtesten Charaktere zu entdecken, unbekannte Geschichten zu erkunden und Krosa aus „Far Away“ zu treffen.

Mehr spielbare Charaktere: Stürzt euch mit drei brandneuen spielbaren Charakteren in zehn fesselnde Kampfszenarien.

Japanische Sprachausgabe: Vollständige japanische Sprachausgabe für die gesamte Hauptgeschichte, zusätzlich zu den ursprünglichen Sprachoptionen in Mandarin und Kantonesisch.

Neue Funktionen: Passt euer Spielerlebnis mit neuen, von der Community gewünschten UI-Funktionen und der Möglichkeit, Kämpfe oder Story-Segmente zu überspringen, individuell an.