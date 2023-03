Noob: The Factionless: Tapfere Gilde begibt sich im Juni auf ein Abenteuer

Spieler führen im farbenfrohen RPG Noob: The Factionless ein Team von Abenteurern zum höchsten Rang aller Gilden.

Publisher Microids und Olydri Games freuen sich bekannt zu geben, dass Noob: The Factionless am 29. Juni 2023 für PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC erscheinen wird.

Noob: The Factionless ist ein Rollenspiel, das den Abenteuern von vier Spielern der Gilde Rush folgt: Baster der Neogiker, Drek der Berserker, May die Kartenlegerin und Logs der Elementarmagier.

Die Gilde verfolgt das Ziel, die höchste Stufe zu erreichen und die Elite des Horizon MMORPGs zu werden – die Legendäre Klasse.

Gemeinsam müssen sie sich Hunderten von Monstern stellen und durch fantastische Welten wandern, um ihrer Gilde den Platz in der Welt von Horizon zu geben, der ihr gebührt – neben den mythischen Gilden Noob, Justice, Roxxor und Pro Game Master.

Aber die Herausforderungen, denen sie sich stellen, sind nicht auf Horizon beschränkt: Ihre Avatare werden „echte“ Quests im wirklichen Leben erfüllen. Geschichte kann sowohl im Spiel als auch im echten Leben geschrieben werden!

Features

Ein echtes RPG-Erlebnis mit mehr als 50 Stunden Gameplay, mehr als 750 Avataren, mit denen ihr interagieren könnt, und mehr als 300 Karten, auf denen ihr euch bewegen könnt.

Verkörpert ein Team von 4 Hardcore-Gamern und ihren Videospiel-Avataren in einem herausfordernden und farbenfrohen RPG, einer Hommage an die größten J-RPGs!

Erforscht eine riesige Welt, kämpft intensive Kämpfe und erfüllt Quests, um euer Team aufzuleveln.

Passt eure Avatare mit der besten Ausrüstung an, die ihr in Dungeons, Grotten, Truhen und Stadtläden erbeuten könnt!

Stärkt euer Team und verbessert eure Fähigkeiten, indem ihr in den Kämpfen Erfahrung sammelt: Passt eure Fähigkeiten an euren Kampfstil oder an die Gegner an, denen ihr begegnet.

Erkundet die Welt von Olydri und macht euch einen Namen unter den mächtigsten Fraktionen des MMORPGs „Horizon“, wo sich die größten Spieler treffen und kämpfen!

Tretet gegen die „echten“ Spieler in der „echten Welt“ an und findet heraus, wer sich hinter den Avataren eurer Freunde… oder eurer Feinde verbirgt!

Noob: The Factionless Screenshots