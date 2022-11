NORCO: Spiel ab sofort im Xbox Game Pass erhältlich

Autor:, in / NORCO

NORCO, das von der Kritik gelobte erzählerische Southern Gothic-Adventure des Entwicklerkollektivs Geography of Robots und veröffentlicht von Raw Fury, erscheint heute für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One. Außerdem kann es im Xbox Game Pass gespielt werden.

NORCO ist eines der Spiele, die man in diesem Jahr unbedingt gespielt haben sollte. Es wurde mit dem allerersten Tribeca Games Award ausgezeichnet und bei den diesjährigen The Game Awards als bestes Indie-Debüt nominiert, und lässt die Spieler nach dem Tod ihrer Mutter in einer düsteren, dystopischen Version von Süd-Louisiana nach ihrem vermissten Bruder suchen.

Gemeinsam mit einem flüchtigen Androiden, einem Bayou-Piraten, einem Barhocker-Privatdetektiv und anderen Exzentrikern lösen sie Rätsel und erkunden die versinkenden Vorstädte, verfallenen Einkaufszentren und grünen Industriesümpfe von Louisianas petrochemischem Hinterland.

Inspiriert von der titelgebenden Stadt Norco, Louisiana, hat Geography of Robots wahre Geschichten und persönliche Erlebnisse mit Inspirationen aus der Southern Gothic-Literatur und Pulp Fiction zu einem einzigartigen, fesselnden Erlebnis verschmolzen. NORCO bietet detailreiche, filmische Pixelgrafik und einen fesselnden Original-Soundtrack mit Musik von Gewgawly I und der Southern-Metal-Band THOU.