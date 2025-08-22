NORSE: Oath of Blood: Erste Spielszenen im Gameplay-Trailer

Tripwire Presents und Entwickler Arctic Hazard haben im Rahmen der FGS Live From gamescom einen neuen Gameplay-Trailer zu ihrem kommenden rundenbasierten Taktikspiel NORSE: Oath of Blood vorgestellt, das in der Wikingerzeit spielt.

NORSE: Oath of Blood wird derzeit für Windows-PCs über Steam und den Epic Games Store, PlayStation 5 und Xbox Series X|S entwickelt und soll in Nordamerika und Europa in diesem Jahr erscheinen.

Darüber hinaus gab Tripwire Presents bekannt, dass der Soundtrack zur epischen Wikingersaga Songs von Galdorcræft enthalten wird, einer dunklen Neo-Folk-Band, deren Sound auf einer kraftvollen Fusion aus alten und modernen Instrumenten wie Leiern, Moraharpa/Nyckelharpa, Maultrommeln, Hörnern, Hauttrommeln, Knochen, Holzstämmen und Geweihen basiert und mit Themen aus Geschichte, Natur und der Welt der Götter verwoben ist.

Ihre Musik verwebt Vergangenheit und Gegenwart zu einem rituellen und fantasievollen Erlebnis, das die Spieler in Welten eintauchen lässt, die von heidnischen Mythen, kulturellem Erbe und spiritueller Resonanz durchdrungen sind. Schaut euch das offizielle Video an und hört euch den ersten Titel aus dem offiziellen Soundtrack, Stígr, auf YouTube an.

Von Kriegern zu Legenden. Der neueste Trailer zu NORSE: Oath of Blood bietet einen detaillierten Einblick in die brutalen Wikinger-Kämpfe des rundenbasierten Taktikspiels, in dem Feinde mit Schwertern und Äxten niedergestreckt werden.

Seht einige der wichtigsten Bewohner von Gunnars Dorf, die euch wichtige Dienste wie Schmiedearbeiten leisten, während ihr im Laufe der Geschichte daran arbeitet, eure Siedlung wieder aufzubauen und zu verwalten, und werft einen ersten Blick auf die anpassbaren Ausrüstungsgegenstände und Fähigkeiten, aus denen ihr wählen könnt, um eure perfekte Kriegertruppe zusammenzustellen.

Taucht ein in die raue, ungezähmte Schönheit des dunklen Zeitalters Norwegens in NORSE: Oath of Blood, einem rundenbasierten Taktikspiel, das euch mitten in die Wikingerzeit versetzt. Begebt euch als Gunnar, ein junger Krieger, dessen Schicksal von Blut und Verrat geprägt ist, auf eine epische Rachemission.

Nachdem der verräterische Steinarr Far-Spear seinen Vater Jarl Gripr ermordet und seinen Thron an sich gerissen hat, ist Gunnars Weg klar: Er muss wieder aufbauen, Verbündete finden und sich erheben, um Ehre und Gerechtigkeit zurückzugewinnen.

Errichtet eine Siedlung von Grund auf, sammelt Verbündete aus nah und fern und bildet eine beeindruckende Kriegerschar, die euch zur Seite steht. Jede Entscheidung prägt die Welt um Gunnar, während er sich durch eine Landschaft voller Gefahren und Möglichkeiten kämpft.

Stellt euch rivalisierenden Clans, schmiedet unzerstörbare Bündnisse und überlistet eure Feinde in taktischen, rundenbasierten Kämpfen, die das strategische Geschick der Spieler auf die Probe stellen.