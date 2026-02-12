NORSE: Oath of Blood: Finale Entwickler‑Einblicke enthüllt

NORSE: Oath of Blood zeigt finale Entwickler‑Einblicke – Weltbau, Kämpfe und Wikinger‑Taktik vor dem PC-Release am 17. Februar.

Tripwire Presents und Arctic Hazard öffnen kurz vor dem Release von NORSE: Oath of Blood noch einmal die Tore hinter die Schildwand. Zwei neue Video‑Developer‑Diaries geben einen finalen Blick auf das, was Spieler am 17. Februar auf Steam, Epic Games Store und GOG erwartet.

Das zweite Entwickler‑Video widmet sich dem Worldbuilding. Darin stellen die Entwickler die wichtigsten Figuren, die Schauspieler dahinter und die raue Wildnis des dunklen Norwegens vor.

Die Aufnahmen zeigen, wie Motion‑Capture, Schauspiel und moderne Technologie zusammenwirken, um Gunnar’s Geschichte in filmischen Zwischensequenzen und glaubwürdigen Landschaften lebendig zu machen.

Das dritte und letzte Video konzentriert sich auf Battle and Combat. Die Entwickler erklären, wie sie die Kriegerkultur der Wikinger in das rundenbasierte Kampfsystem übertragen haben. Gunnar trifft im Verlauf seiner Reise auf wilde Tiere, Räuberbanden und erfahrene Krieger, die taktische Formationen wie Schildwälle einsetzen. Jede Begegnung zwingt zu neuen Strategien. Gleichzeitig spielt der Ausbau von Gunnar’s Siedlung eine zentrale Rolle: Nur wer seine Rekruten gut ausstattet, kann sie direkt in die Schlacht schicken.

Ein Rachefeldzug im Herzen des dunklen Nordens

NORSE: Oath of Blood erzählt die Geschichte des jungen Kriegers Gunnar, dessen Vater – Jarl Gripr – vom Verräter Steinarr Far‑Spear ermordet wurde. Gunnar muss seine Siedlung wiederaufbauen, Verbündete sammeln und eine Kriegertruppe formen, um Ehre und Gerechtigkeit zurückzufordern.

Die Welt bietet Rivalen, Chancen und Gefahren, die jede Entscheidung spürbar machen. Taktische Schlachten, Clan‑Konflikte und der Aufbau einer eigenen Kriegergemeinschaft stehen im Mittelpunkt.

Eine Konsolenversion soll zu einem späteren Zeitpunkt veröffenlticht werden.