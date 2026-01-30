NORSE: Oath of Blood: Neuer Gameplay‑Trailer zeigt brutale Warband‑Schlachten

Tripwire Presents veröffentlicht frisches Gameplay zu NORSE: Oath of Blood, stellt die Special Edition vor und startet den rabattierten PC‑Vorverkauf.

Tripwire Presents und Entwickler Arctic Hazard haben einen neuen Gameplay‑Trailer zu NORSE: Oath of Blood veröffentlicht, dem rundenbasierten Taktikspiel, das im rauen Norwegen der Dunklen Jahrhunderte angesiedelt ist.

Das Video (weiter unten) rückt die Warband in den Mittelpunkt und zeigt erstmals, wie unterschiedlich die Kämpfer agieren und welche Rollen sie im Gefecht einnehmen.

Der Trailer stellt zudem einige der Handwerker vor, die Protagonist Gunnar für den Aufbau seiner Siedlung rekrutieren muss. Auf dem Schlachtfeld führt er unter anderem:

Drengrs, die als schwer gepanzerte Frontkämpfer feindliche Linien brechen und Verbündete schützen

Bogmathrs, wendige Fernkämpfer, die ihre fehlende Rüstung mit tödlichen Pfeilsalven ausgleichen

Parallel zum Trailer hat der Publisher den digitalen Vorverkauf auf Steam, Epic Games Store und GOG gestartet. Die Standard Edition kostet $34.99, während die Special Edition für $44.99 zusätzlich das Kievan War‑Rüstungsset und das Ulfberht‑Schwert enthält. Alle PC‑Pre‑Purchases sind bis zum Launch 15 % günstiger und beinhalten außerdem Brokkr’s Bearded Axe, eine mächtige Waffe für Gunnars Krieger.

Ein Rachefeldzug im Herzen der Wikingerzeit

NORSE: Oath of Blood erzählt die Geschichte von Gunnar, dessen Vater – Jarl Gripr – vom Verräter Steinarr Far‑Spear ermordet wurde. Gunnar muss seine Heimat zurückerobern, Verbündete gewinnen und eine Siedlung aus dem Nichts aufbauen. Jede Entscheidung beeinflusst Beziehungen, Allianzen und den Verlauf seiner persönlichen Saga.

Kernfeatures im Überblick

Taktische, rundenbasierte Kämpfe Positionierung, Gelände und Timing entscheiden über Sieg oder Niederlage.

Siedlungsbau & Ressourcenmanagement Vom kleinen Lager zur mächtigen Festung – Gunnar formt sein eigenes Reich.

Charaktergetriebene Story Entscheidungen wirken sich auf Figuren, Konflikte und Gunnars Weg zur Rache aus.

Historisch fundierte Welt Geschrieben von Bestsellerautor Giles Kristian, inszeniert mit filmischen Cutscenes von Philip Stevens und begleitet von einem atmosphärischen Soundtrack von Dan Wakefield und der Pagan‑Folk‑Band Galdorcræft.

NORSE: Oath of Blood erscheint am 17. Februar für PC und lädt Spieler ein, eine brutale, taktische Wikinger‑Saga zu erleben, in der Ehre, Blut und Verrat den Weg bestimmen. Eine Konsolenversion soll zu einem späteren Zeitpunkt veröffenlticht werden.