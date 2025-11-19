NORSE: Oath of Blood: Release-Termin im Februar, erstes Video blickt in die Entstehung

NORSE: Oath of Blood erscheint am 3. Februar 2026 für PC und Konsolen; das erste Entwicklertagebuch wirft einen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung des spielbaren historischen Epos.

Tripwire Presents und Entwickler Arctic Hazard gaben heute bekannt, dass ihr kommender taktischer, rundenbasierter Titel NORSE: Oath of Blood, am 3. Februar 2026 für Windows PC über Steam und den Epic Games Store, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen wird.

Im ersten Entwicklertagebuch-Video von Arctic Hazard sprechen die wichtigsten Mitglieder des Entwicklerteams, die Schauspieler und der Autor Giles Kristian über ihre Rolle bei der Umsetzung eines spielbaren historischen Epos aus der Wikingerzeit.

Das Team gewährt einen Blick hinter die Schildmauer und erläutert u. a. den Einsatz von Motion Capture, um das Gefühl von Realismus zu verstärken, sowie ihren Ansatz, eine archetypische Wikinger-Rachegeschichte zu erzählen, die gleichzeitig in der Realität verankert ist.

Taucht ein in die raue, ungezähmte Schönheit des dunkelzeitlichen Norwegens in NORSE: Oath of Blood, einem rundenbasierten Taktikspiel, das die Spieler in das Herz der Wikingerzeit versetzt. Begebt euch als Gunnar, ein junger Krieger, dessen Schicksal in Blut und Verrat geschmiedet ist, auf eine epische Suche nach Rache.

Nachdem der verräterische Steinarr Far-Spear seinen Vater, Jarl Gripr, ermordet und sich seines hohen Amtes bemächtigt hat, ist Gunnars Weg klar: Er muss sich wieder aufbauen, verbünden und sich erheben, um Ehre und Gerechtigkeit zurückzuerlangen.

Baut eine Siedlung von Grund auf neu auf, sammelt Verbündete aus nah und fern und bildet eine beeindruckende Kriegsbande aus, die ihm zur Seite steht. Jede Entscheidung prägt die Welt um Gunnar herum, während er sich durch eine Landschaft voller Gefahren und Möglichkeiten bewegt.

In taktischen, rundenbasierten Kämpfen, die das strategische Geschick des Spielers auf die Probe stellen, tritt er gegen rivalisierende Clans an, schmiedet unzerbrechliche Bande und überlistet seine Feinde.