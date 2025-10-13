NORSE: Oath of Blood: Story-Trailer und Steam-Demo veröffentlicht

Taucht mit dem neuen Trailer in die Handlung von NORSE: Oath of Blood ein und spielt die Demo auf Steam.

Tripwire Presents und Entwickler Arctic Hazard haben heute die erste öffentliche Demo für NORSE: Oath of Blood angekündigt, die vom 13. bis 20. Oktober im Rahmen des Steam Next Fest auf Windows-PCs über Steam verfügbar ist.

Dieser erste Vorgeschmack auf die Wikingerzeit bietet Spielern die Möglichkeit, die nordische Wildnis zu erkunden, ihre Krieger in rundenbasierten Kämpfen zu befehligen und sich mit der Einführung in Dorfprojekte und -verwaltung um die Heimatfront zu kümmern.

NORSE: Oath of Blood befindet sich derzeit in der Entwicklung für Windows-PCs über Steam und den Epic Games Store, PlayStation 5 und Xbox Series X|S und kann derzeit auf PC- und Konsolen-Storefronts auf die Wunschliste gesetzt werden.

Taucht tiefer in die Geschichte von NORSE: Oath of Blood ein mit „Sword Brothers“, einer kurzen Vorgeschichte zu den Ereignissen des Spiels, geschrieben von Giles Kristian, die kostenlos als E-Book und als Hörbuch über Spotify, Apple Podcasts und YouTube erhältlich ist.

Außerdem waren Giles und Phillip Stevens, Narrative Director bei Arctic Hazard, zu Gast in dem Podcast Exploring the Viking Age, der sich mit den Wikingern befasst und von Grimfrost moderiert wird. Dort sprachen die beiden über alles Mögliche, von ihrer gemeinsamen Zeit als Ruderer auf dem längsten Wikingerschiff der Welt bis hin dazu, was es bedeutet, die Wikingerzeit mit den beispiellosen Details, die moderne Videospiele ermöglichen, zum Leben zu erwecken.

In NORSE: Oath of Blood, einem rundenbasierten Taktikspiel, das die Spieler in das Herz der Wikingerzeit versetzt, begeben sich die Spieler in die raue, ungezähmte Schönheit des dunklen Zeitalters Norwegens.

Begebt euch auf eine epische Suche nach Rache als Gunnar, ein junger Krieger, dessen Schicksal von Blut und Verrat geprägt ist. Nachdem der verräterische Steinarr Far-Spear seinen Vater, Jarl Gripr, ermordet und seinen Thron an sich gerissen hat, ist Gunnars Weg klar: wiederaufbauen, Bündnisse schließen und sich erheben, um Ehre und Gerechtigkeit zurückzugewinnen.

Errichtet eine Siedlung von Grund auf, sammelt Verbündete aus nah und fern und bildet eine beeindruckende Kriegerschar aus, die euch zur Seite steht. Jede Entscheidung prägt die Welt um Gunnar, während er sich durch eine Landschaft bewegt, die sowohl voller Gefahren als auch voller Möglichkeiten ist.

Stellt euch rivalisierenden Clans, schmiedet unzerbrechliche Bündnisse und überlistet eure Feinde in taktischen, rundenbasierten Kämpfen, die die strategischen Fähigkeiten der Spieler auf die Probe stellen.