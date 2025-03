Norse: Wikinger sinnt im Taktikspiel auf Rache

Der Publisher Tripwire Presents heute eine neue Partnerschaft mit dem unabhängigen Entwickler Arctic Hazard an, um dessen kommenden rundenbasierten Taktik-Titel Norse aus der Wikingerzeit zu veröffentlichen.

Arctic Hazard ist ein unabhängiger Spieleentwickler mit Sitz in Vestby, Norwegen, dessen Team an einer Vielzahl von AAA-Titeln gearbeitet hat, darunter Assassin’s Creed: Odyssey, Syndicate und Origins, World of Tanks, Metro: Exodus, Age of Conan und viele mehr.

Norse befindet sich derzeit für Windows-PC über Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S in Entwicklung und soll 2025 in Nordamerika und Europa erscheinen.

„Schon bei unseren ersten Gesprächen mit Tripwire Presents über Norse war klar, dass ihr Enthusiasmus für das Spiel ihrem Engagement und ihrer Expertise entspricht, um es Spielern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen“, sagt Terje Lundberg, CEO und Creative Director bei Arctic Hazard. „Wir freuen uns darauf, unser Wikinger-Abenteuer mit dem Tripwire-Team fortzusetzen.“

In Norse, einem rundenbasierten Taktikspiel, tauchen die Spieler in die raue, ungezähmte Schönheit des dunklen Norwegens der Wikingerzeit ein. Begebt euch als Gunnar, ein junger Krieger, dessen Schicksal von Blut und Verrat geprägt ist, auf eine epische Suche nach Rache.

Nachdem der verräterische Steinarr Far-Spear seinen Vater, Jarl Gripr, ermordet und sich seines hohen Amtes bemächtigt hat, ist Gunnars Weg klar: Wiederaufbau, Verbündete und Aufstieg, um Ehre und Gerechtigkeit zurückzuerlangen.

Baut eine Siedlung von Grund auf neu auf, sammelt Verbündete aus nah und fern und bildet eine furchterregende Kriegsbande aus, die ihm zur Seite steht. Jede Entscheidung prägt die Welt um Gunnar, während er durch eine Landschaft voller Gefahren und Möglichkeiten navigiert.

Tretet gegen rivalisierende Clans an, knüpft unzerbrechliche Bande und überlistet seine Feinde in taktischen, rundenbasierten Kämpfen, die das strategische Geschick des Spielers auf die Probe stellen.

Norse stammt aus der Feder des preisgekrönten Sunday Times-Bestsellerautors Giles Kristian und erweckt eine reichhaltige, historisch eindringliche Geschichte zum Leben.

Mit unvergesslichen Charakteren und einer fesselnden Erzählung wird jeder Moment zu einem Abenteuer in einer Welt, in der Ehre, Loyalität und Rache an erster Stelle stehen.

Werden die Spieler Gunnar zum Sieg führen und das Erbe seines Vaters wiederherstellen, oder wird der Verrat von Steinarr Far-Spear das Ende seiner Saga bedeuten? Das Schicksal von Gunnars Volk liegt in seinen Händen.

Features

Wählt eine Gruppe von Kriegern aus, alle mit eigenem Hintergrund, Persönlichkeitsmerkmalen und Lebenserfahrung.

Regiert eure Siedlung; fasst Urteile, schlichtet Streitigkeiten, verteilt Strafen und Belohnungen und initiiert große Dorfprojekte.

Ein lebendiges, atmendes Dorf, das euch in das Alltagsleben der Wikingerzeit eintauchen lässt.

Genießt die Erkundung in Echtzeit und den rundenbasierten Kampf mit noch nie dagewesenen Features wie „Glima“ – die Kampfkünste der Wikinger.

Handelt mit anderen Clans, gewinnt ihr Vertrauen und stärkt Allianzen für die kommenden Schlachten.

Plündert oder stellt eine große Auswahl an Gegenständen her.

Schaltet neue Fähigkeiten und Ausrüstungen frei, die euch einen Vorteil gegenüber euren Feinden verschaffen.

Eine unwiderstehliche Geschichte, die euch immer tiefer in eine reiche Welt voller Abenteuer zu Beginn der Wikingerzeit zieht.