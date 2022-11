Northgard: Studio feiert 3 Millionen Spieler und macht zwei neue Spiele

Shiro Games freut sich bekannt zu geben, dass Northgard, das gefeierte Wikinger-Strategiespiel, seit seiner ursprünglichen Veröffentlichung im Jahr 2018 nun 3 Millionen Spieler erreicht hat.

Das Studio hat dem Spiel seit seiner Veröffentlichung ständig neue Inhalte hinzugefügt, zuletzt mit dem Adler-Klan, mit dem jetzt 15 Klans zur Auswahl stehen, sowie Multiplayer-Optionen und unterschiedliche Schwierigkeitsgrade für jeden Spielstil. Weitere Inhalte werden bald folgen, um historischen und neuen Spieler mehr Herausforderungen und Neuheiten zu bieten.

Neben dieser großen Leistung feiert das französische Indie-Studio diesen Monat auch sein 10-jähriges Jubiläum. Der in Bordeaux ansässige Entwickler und Herausgeber von Videospielen begrüßte kürzlich 10 Neueinstellungen, wodurch sich die Gesamtzahl der Mitarbeiterauf 60 erhöhte. Das Unternehmen ist stark gewachsen, unterstützt durch den historischen Erfolg von Evoland und Northgard und die jüngsten Markteinführungen von Dune: Spice Wars und Wartales im Early Access, die beide von der Kritik und der Öffentlichkeit hochgelobt wurden.

Das Studio verwaltet einen großen Teil seiner Technologie und verfügt über einen vielfältigen Katalog von sechs Spielen. Außerdem wird derzeit an zwei unangekündigten Projekten gearbeitet und Shiro Games plant, im kommenden Jahr 20 neue Mitarbeiter einzustellen. Gleichzeitig entwickelt das Studio auch eine Verlagsaktivität namens Shiro Unlimited, um junge unabhängige Studios bei der Entwicklung von Originaltiteln wie Decarnation oder Abyssals (geplante Veröffentlichung im Jahr 2023) zu unterstützen.

„Wir haben Shiro Games mit dem Ziel gegründet, die Videospiele zu entwickeln, die wir gerne spielen würden, und wir sind diesen Weg von Anfang an gegangen. Während eines Jahrzehnts haben wir unsere eigenen Franchises von Grund auf aufgebaut, darunter Evoland, Northgard und Wartales, und mit renommierten Partnern in der Branche an Projekten wie Dune: Spice Wars gearbeitet“, sagt Nicolas Cannasse, CEO von Shiro Games. „Wir arbeiten bereits an zwei neuen Spielen, unsere talentierten Teams wachsen und wir sind bereit, diese kreative Mission in den kommenden Jahren am Leben zu erhalten.“