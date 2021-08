Not Tonight 2: Der amerikanische Traum hat sich ausgeträumt

Autor:, in / Not Tonight 2

Das Verlagslabel No MoreRobots (Descenders, Yes, Your Grace, Hypnospace Outlaw) und das Entwicklerstudio PanicBarn freuen sich Not Tonight 2 vorzustellen, eine düstere politische Komödie, die den absoluten Zustand, den sie die Vereinigten Staaten nennen, aufs Korn nimmt.

Einwanderungsbehörde Fall 112: Ihr seid verhaftet. Wenn es euren Freunden nicht gelingt, das zerstörte Amerika zu durchqueren, eure Ausweispapiere wiederzubekommen und sich aus dem Ärger herauszuhalten, ist dies das Ende des amerikanischen Traums für euch.

Fast 400.000 Spieler haben das ursprüngliche Not Tonight, das Spiel zur Überprüfung von Dokumenten nach dem Brexit, gekauft – aber die Erkundung eines zerrütteten Großbritanniens war nur der Anfang, und jetzt hat Not Tonight 2 The Star-Spangled Banner im Visier.

Not Tonight 2 erkundet ein alternatives, kaputtes Amerika, in dem Kapitalismus und politische Gier die Hauptrolle spielen und die Demokratie der Vergangenheit angehört. Geschrieben und zum Leben erweckt von einem Team aus POC-Autoren und -Künstlern, erkundet dieser US-Roadtrip jeden Punkt des Landes der Freiheit.

Überprüft, ob eure Gäste der richtigen Religion angehören, tretet einer Sekte bei, klopft zu Rhythmusspielen mit, sorgt dafür, dass die Hühner des Colonels mit genügend Steroiden vollgepumpt sind, versorgt eure kanadischen Mitbürger mit kostenlosem Pouletfleisch, arbeitet ein oder zwei Tage an der texanischen Mauer oder macht andere abgedrehte Dinge.

Not Tonight 2 verknüpft die Leben von Malik, Kevin und Mari, die quer durch das Land der Freiheit rasen, um ihren Freund Eduardo vor der Deportation (oder Schlimmerem) durch das faschistische Martyrs-Regime zu retten.

Also plant eure Route durch Amerika und trefft dabei erschreckende Entscheidungen, Rhythmusspiele oder übt euch in Burger servieren, Religionen bewerten, Wortassoziationen testen, Hühner überprüfen, die texanische Mauer bearbeiten und vieles mehr.

Not Tonight 2 wurde vorerst nur für PC angekündigt. Auf unsere Anfrage wurde uns aber bestätigt, dass das Spiel auch für Xbox erscheinen wird.