Notruf 112 – Die Feuerwehr Simulation 3: Schon bald wieder im Einsatz

Tatü Tata, die Feuerwehr ist wieder da! Publisher Aerosoft und Entwickler crenetic enthüllen den dritten Teil der beliebten Feuerwehr-Simulations-Reihe Notruf 112 – Die Feuerwehr Simulation.

Auch Teil drei entsteht wieder in Zusammenarbeit mit der Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr. Zunächst erscheint der Titel für PC im Steam Early Access, nach dem Full Release ist auch eine Konsolenversion geplant. Die Ankündigung wird von einem Teaser begleitet, der bereits erstes Gameplay zeigt.

Jederzeit kann es zu einer Alarmierung kommen. In vielfältigen Einsätzen wenden Spieler das Gelernte an. Fachliche und physische Vorbereitung sind dabei von größter Bedeutung: Ausdauer, Kraft und Regeneration beeinflussen genauso die Einsatzfähigkeit wie das Wissen darum, was zu tun ist. Ihre Fortschritte werden in einer Schichtauswertung zusammengefasst, Spieler können sie aber auch über die Charakterübersicht einsehen. Welche Aufgaben sie übernehmen können und mit welcher Effizienz sie diese bei Einsätzen abarbeiten, hängt von ihren Fähigkeiten ab.

Features:

Übersicht über deine körperlichen und fachlichen Fähigkeiten

Charakterübersicht mit Interaktivem Wertesystem

Erweitere deine Fähigkeiten durch Lehrgänge, Übungen und Training

Simulation des Alltags der Berufsfeuerwehr

Kooperation mit der Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr

Offene Spielwelt mit unterschiedlichen Stadtgebieten

Tag und Nachtwechsel mit unterschiedlichen Wetterbedingungen

24 Stunden Einsatzdienste mit wechselndem Dienstplan

Frei begehbare Wache, mit vielen alltäglich Aufgaben

Vielfältige Einsätze im gesamten Stadtgebiet, vom Löscheinsatz bis zum Verkehrsunfall

Detaillierte Schichtauswertung

Umsetzung mit der Unreal Engine 5

Den Teaser gibt es hier zu sehen:

Notruf 112 – Die Feuerwehr Simulation 3 erscheint zunächst für PC im Steam Early Access, nach dem Full Release ist auch eine Konsolenversion geplant.