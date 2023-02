Null Games: GitHub-Mitbegründer startet als Indie-Spielepublisher durch

Chris Wanstrath, Mitbegründer der Softwareentwicklungsplattform GitHub, freut sich, die Gründung von Null Games bekannt zu geben. Wanstrath war 2007 Mitbegründer von GitHub und fungierte bis zur Übernahme durch Microsoft im Jahr 2018 mehrere Jahre lang als CEO des Unternehmens. Mit der Gründung von Null Games nutzt Wanstrath seinen Hintergrund, um eine gesündere, nachhaltigere Spieleentwicklungsumgebung zu schaffen.

Chris Wanstrath sagte über die Gründung des Studios:

„Null ist Teil einer neuen Welle von Indie-Game-Publishern, bei denen Entwickler an erster Stelle stehen.

Viele von uns sind mit der Erkundung fantastischer digitaler Welten aufgewachsen. Aber als wir älter wurden, haben wir gelernt, dass die Spieleindustrie nicht immer Spaß macht. Die Kreativen, die direkt für die Entwicklung eines großartigen Spiels verantwortlich sind, werden oft am schlechtesten behandelt. In der Welt der Indie-Spiele haben die Verleger die ganze Macht, und sie wissen es. Die Verträge sind oft einseitig, ebenso wie das Risiko.

Wir glauben, dass es einen besseren Weg gibt.

Als ich GitHub im Jahr 2007 mitbegründete, war die Situation nicht viel anders. App- und Webentwickler wurden als Wegwerfartikel behandelt. Die Tools, die sie verwendeten, waren nicht immer für sie entwickelt worden. Aber GitHub und Unternehmen wie Heroku änderten das, indem sie sich ausschließlich auf die Erfahrung der Entwickler konzentrierten. Heute stehen App- und Webentwicklern fantastische Tools und viel bessere Arbeitsbedingungen zur Verfügung als noch vor einem Jahrzehnt.

Null ist nur ein Herausgeber. Wir können die Branche nicht verändern. Aber wir sind Teil einer wachsenden Bewegung, die das kann. Indem wir mit Entwicklern zusammenarbeiten und ihnen gute Bedingungen bieten, wollen wir ihnen helfen, bessere Spiele auf eine nachhaltigere Weise zu entwickeln. Denn letzten Endes geht es hier um die Spiele. Wir haben gesehen, was die entwicklerfeindliche, knallharte Kultur hervorbringt. Es ist an der Zeit zu sehen, was passiert, wenn man Entwickler und Gamer mit Respekt behandelt.“