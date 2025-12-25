NVIDIA GeForce NOW: NVIDIA führt 100‑Stunden‑Limit für alle Nutzer ein

NVIDIA hat bestätigt, dass der neue monatliche Zeitrahmen von 100 Stunden für GeForce NOW ab dem 1. Januar für alle Nutzer gilt.

Die Änderung betrifft nicht nur Free‑Tier‑Spieler, sondern ab Januar 2026 auch zahlende Mitglieder, egal ob neue oder bestehende, der Cloud‑Gaming‑Plattform. Damit führt NVIDIA erstmals eine einheitliche Nutzungsgrenze ein, die unabhängig vom jeweiligen Abo‑Modell greift.

Der 100‑Stunden‑Cap bedeutet, dass Spieler pro Monat nur eine begrenzte Menge an Cloud‑Gaming‑Zeit zur Verfügung haben, bevor der Zugang für den restlichen Zeitraum eingeschränkt wird.

NVIDIA erklärte, dass die Anpassung notwendig sei, um die Serverkapazitäten langfristig stabil zu halten und die wachsende Nachfrage nach Cloud‑Gaming‑Diensten zu bewältigen. Details zu möglichen Zusatzpaketen oder erweiterten Limits wurden bislang nicht genannt.

Für euch als GeForce‑NOW‑Spieler markiert diese Änderung einen deutlichen Einschnitt, da Cloud‑Gaming bisher vor allem durch flexible und unbegrenzte Nutzung beworben wurde. Die neue Regelung betrifft alle Nutzergruppen und wird ab 2026 auch bestehende Premium‑Mitglieder einschließen, die bislang von solchen Beschränkungen ausgenommen waren.