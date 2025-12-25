NVIDIA GeForce NOW: NVIDIA führt 100‑Stunden‑Limit für alle Nutzer ein

42 Autor: , in News / NVIDIA GeForce NOW
Übersicht

Ab Januar: GeForce NOW begrenzt eure Spielzeit – selbst zahlende Mitglieder sind betroffen!

NVIDIA hat bestätigt, dass der neue monatliche Zeitrahmen von 100 Stunden für GeForce NOW ab dem 1. Januar für alle Nutzer gilt.

Die Änderung betrifft nicht nur Free‑Tier‑Spieler, sondern ab Januar 2026 auch zahlende Mitglieder, egal ob neue oder bestehende, der Cloud‑Gaming‑Plattform. Damit führt NVIDIA erstmals eine einheitliche Nutzungsgrenze ein, die unabhängig vom jeweiligen Abo‑Modell greift.

Der 100‑Stunden‑Cap bedeutet, dass Spieler pro Monat nur eine begrenzte Menge an Cloud‑Gaming‑Zeit zur Verfügung haben, bevor der Zugang für den restlichen Zeitraum eingeschränkt wird.

NVIDIA erklärte, dass die Anpassung notwendig sei, um die Serverkapazitäten langfristig stabil zu halten und die wachsende Nachfrage nach Cloud‑Gaming‑Diensten zu bewältigen. Details zu möglichen Zusatzpaketen oder erweiterten Limits wurden bislang nicht genannt.

Für euch als GeForce‑NOW‑Spieler markiert diese Änderung einen deutlichen Einschnitt, da Cloud‑Gaming bisher vor allem durch flexible und unbegrenzte Nutzung beworben wurde. Die neue Regelung betrifft alle Nutzergruppen und wird ab 2026 auch bestehende Premium‑Mitglieder einschließen, die bislang von solchen Beschränkungen ausgenommen waren.

42 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. xXCickXx 114550 XP Scorpio King Rang 2 | 25.12.2025 - 12:28 Uhr

    Persönlich würde es mich nicht treffen, soviel Zeit hab ich nicht im Monat.
    Aber da ich Game Streaming sowieso nichts abgewinnen kann, juckt es mich doppelt nicht

    0
  2. Rotten 88865 XP Untouchable Star 4 | 25.12.2025 - 12:32 Uhr

    100 Stunden sind schon viel 😅 hoffe das sich andere Anbieter das ni abschauen 🙈

    0
  3. Phonic 286405 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 25.12.2025 - 12:44 Uhr

    Früher wäre das ein Problem für mich gewesen, mittlerweile brauch ich dafür wahrscheinlich 3 Monate. Trotzdem, ist es gerade für die Zahlende Kundschaft ärgerlich

    0
  4. Hey Iceman 850845 XP Xboxdynasty All Star Platin | 25.12.2025 - 12:52 Uhr

    Bin bei ca 50 Stunden im Monat also weit darunter, aber trotzdem eine Frechheit.
    Vor allem gibt es im Gegenzug keine Preissenkung.
    Wieder ein weiterer Grund, CLoudgaming abzulehnen.

    0
  5. wussii 51710 XP Nachwuchsadmin 5+ | 25.12.2025 - 12:56 Uhr

    Auch wenn es in den meisten Fällen reichen sollte zeigt es wo die Reise hingeht. Die Infrastruktur die sie dafür vorhalten müssen ist eben auch schweineteuer…sollen sie es doch gemeinsam mit Amazon Luna und xCloud endlich einstampfen.

    0
  7. GunslingerII 18960 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 25.12.2025 - 13:08 Uhr

    Wenn ich auf 30 Stunden im Monat kommen würde, wäre das für mich schon viel.

    0
  8. DarkRaziel 1175 XP Beginner Level 1 | 25.12.2025 - 13:11 Uhr

    Nutze diesen Dienst nicht, aber 100h ist schon eine Hausnummer und nicht viel gerade wenn man keiner geregelten Arbeit nach geht 🫣😅

    0
  9. Homunculus 289260 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 25.12.2025 - 13:14 Uhr

    Je nachdem wie man Zeit hat (Familie/Arbeit) und was man spielt, sind 100h nicht gerade viel. Wobei hmm.. sind rund 3h pro Tag. Hab diesen Monat so 40h bisher und spiele für mein Empfinden gerade echt viel.🤔

    Erinnert mich trotzdem an die Anfänge des Internets, als man sich im Monat noch seine Zeit/Volumen einteilen musste.. (und fragen musste, ob man Telefon grad blockieren kann..)

    0
  10. Ralle89 54040 XP Nachwuchsadmin 6+ | 25.12.2025 - 13:19 Uhr

    Ich spiele am Tag so 5-6 Stunden da wäre das nichts für mich aber nutze das eh nicht

    0

