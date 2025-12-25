NVIDIA GeForce NOW: NVIDIA führt 100‑Stunden‑Limit für alle Nutzer ein

NVIDIA hat bestätigt, dass der neue monatliche Zeitrahmen von 100 Stunden für GeForce NOW ab dem 1. Januar für alle Nutzer gilt.
Die Änderung betrifft nicht nur Free‑Tier‑Spieler, sondern ab Januar 2026 auch zahlende Mitglieder, egal ob neue oder bestehende, der Cloud‑Gaming‑Plattform. Damit führt NVIDIA erstmals eine einheitliche Nutzungsgrenze ein, die unabhängig vom jeweiligen Abo‑Modell greift.
Der 100‑Stunden‑Cap bedeutet, dass Spieler pro Monat nur eine begrenzte Menge an Cloud‑Gaming‑Zeit zur Verfügung haben, bevor der Zugang für den restlichen Zeitraum eingeschränkt wird.
NVIDIA erklärte, dass die Anpassung notwendig sei, um die Serverkapazitäten langfristig stabil zu halten und die wachsende Nachfrage nach Cloud‑Gaming‑Diensten zu bewältigen. Details zu möglichen Zusatzpaketen oder erweiterten Limits wurden bislang nicht genannt.
Für euch als GeForce‑NOW‑Spieler markiert diese Änderung einen deutlichen Einschnitt, da Cloud‑Gaming bisher vor allem durch flexible und unbegrenzte Nutzung beworben wurde. Die neue Regelung betrifft alle Nutzergruppen und wird ab 2026 auch bestehende Premium‑Mitglieder einschließen, die bislang von solchen Beschränkungen ausgenommen waren.
Persönlich würde es mich nicht treffen, soviel Zeit hab ich nicht im Monat.
Aber da ich Game Streaming sowieso nichts abgewinnen kann, juckt es mich doppelt nicht
100 Stunden sind schon viel 😅 hoffe das sich andere Anbieter das ni abschauen 🙈
Früher wäre das ein Problem für mich gewesen, mittlerweile brauch ich dafür wahrscheinlich 3 Monate. Trotzdem, ist es gerade für die Zahlende Kundschaft ärgerlich
Bin bei ca 50 Stunden im Monat also weit darunter, aber trotzdem eine Frechheit.
Vor allem gibt es im Gegenzug keine Preissenkung.
Wieder ein weiterer Grund, CLoudgaming abzulehnen.
Auch wenn es in den meisten Fällen reichen sollte zeigt es wo die Reise hingeht. Die Infrastruktur die sie dafür vorhalten müssen ist eben auch schweineteuer…sollen sie es doch gemeinsam mit Amazon Luna und xCloud endlich einstampfen.
Man brauch ja immerhin Server Kapazität für KI Kappa.
Wenn ich auf 30 Stunden im Monat kommen würde, wäre das für mich schon viel.
Nutze diesen Dienst nicht, aber 100h ist schon eine Hausnummer und nicht viel gerade wenn man keiner geregelten Arbeit nach geht 🫣😅
Je nachdem wie man Zeit hat (Familie/Arbeit) und was man spielt, sind 100h nicht gerade viel. Wobei hmm.. sind rund 3h pro Tag. Hab diesen Monat so 40h bisher und spiele für mein Empfinden gerade echt viel.🤔
Erinnert mich trotzdem an die Anfänge des Internets, als man sich im Monat noch seine Zeit/Volumen einteilen musste.. (und fragen musste, ob man Telefon grad blockieren kann..)
Ich spiele am Tag so 5-6 Stunden da wäre das nichts für mich aber nutze das eh nicht