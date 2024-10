NVIDIA: Apple als wertvollstes Unternehmen abgelöst

Der Marktwert von Nvidia hat 3,53 Billionen Dollar erreicht. Damit hat der Technologiekonzern in der vergangenen Woche nach einem hin und her mit Apple die Krone als wertvollstes Unternehmen der Welt übernommen. Zuletzt schloss Apple mit 3,52 Billionen, doch Nvidia erreichte 3,53 Billionen, nachdem kann kurzzeitig auf 3,47 Billionen fiel.

Russ Mould, Investment Director bei AJ Bell, sagte über den gestiegenen Marktwert von des Chip-Herstellers: „Immer mehr Unternehmen nutzen künstliche Intelligenz für ihre täglichen Aufgaben, und die Nachfrage nach Nvidia-Chips bleibt hoch.“

„Solange wir einen großen wirtschaftlichen Abschwung in den Vereinigten Staaten vermeiden, werden die Unternehmen weiterhin stark in KI-Fähigkeiten investieren, was Nvidia einen gesunden Rückenwind verschaffen wird.“