NVIDIA: Blackwell GeForce RTX 50 Serie vorgestellt

NVIDIA hat die fortschrittlichsten Consumer-GPUs für Gamer, Kreative und Entwickler vorgestellt – die Desktop- und Laptop-GPUs der GeForce RTX 50-Serie.

Angetrieben von der NVIDIA Blackwell Architektur, Tensor Cores der fünften Generation und RT Cores der vierten Generation, liefert die GeForce RTX 50 Serie bahnbrechende Ergebnisse im KI-gesteuerten Rendering, einschließlich neuronaler Shader, digitaler menschlicher Technologien, Geometrie und Beleuchtung.

„Blackwell, der Motor der KI, ist für PC-Spieler, Entwickler und Kreative da“, sagt Jensen Huang, Gründer und CEO von NVIDIA. „Durch die Verschmelzung von KI-gesteuertem neuronalem Rendering und Raytracing ist Blackwell die bedeutendste Innovation im Bereich Computergrafik, seit wir vor 25 Jahren programmierbares Shading eingeführt haben.“

Die GeForce RTX 5090 GPU – die bisher schnellste GeForce RTX GPU – verfügt über 92 Milliarden Transistoren, die eine Rechenleistung von über 3.352 Billionen KI-Operationen pro Sekunde (TOPS) bereitstellen. Die Innovationen der Blackwell-Architektur und DLSS 4 bedeuten, dass der GeForce RTX 5090-Grafikprozessor die Leistung des GeForce RTX 4090-Grafikprozessors um bis zu zwei Mal übertrifft.

GeForce Blackwell kommt mit allen Funktionen der Desktop-Modelle zu den Laptops und bringt ein beträchtliches Upgrade für das mobile Computing, einschließlich außergewöhnlicher Grafikfunktionen und bemerkenswerter Effizienz. Die Blackwell Generation der NVIDIA Max-Q Technologie verlängert die Akkulaufzeit um bis zu 40 % und umfasst dünne und leichte Laptops, die ihr schlankes Design beibehalten, ohne dabei an Leistung zu verlieren.

NVIDIA DLSS 4 steigert die Leistung um das bis zu 8-fache

DLSS 4 führt die Multi-Frame-Generierung ein, die mithilfe von KI bis zu drei Frames pro gerendertem Frame generiert und so die Bildrate erhöht. Im Zusammenspiel mit den DLSS-Technologien wird die Leistung im Vergleich zum herkömmlichen Rendering um das bis zu 8-fache gesteigert, während die NVIDIA Reflex Technologie die Reaktionsfähigkeit beibehält.

Mit DLSS 4 wird außerdem die erste Echtzeitanwendung der Transformer-Modellarchitektur in der Grafikbranche eingeführt. Transformer-basierte DLSS Ray Reconstruction und Super Resolution Modelle verwenden 2x mehr Parameter und 4x mehr Rechenleistung, um eine höhere Stabilität, weniger Ghosting, höhere Details und verbessertes Anti-Aliasing in Spielszenen zu bieten. DLSS 4 wird am Tag der Markteinführung von über 75 Spielen und Anwendungen auf GeForce RTX 50 Series GPUs unterstützt.

NVIDIA Reflex 2 führt Frame Warp ein, eine innovative Technik zur Verringerung der Latenz in Spielen, indem ein gerenderter Frame auf Basis der letzten Mauseingabe aktualisiert wird, kurz bevor er an den Bildschirm gesendet wird. Reflex 2 kann die Latenzzeit um bis zu 75 % reduzieren. Dies verschafft Spielern einen Wettbewerbsvorteil in Multiplayer-Spielen und macht Einzelspielertitel reaktionsschneller.

Blackwell bringt AI zu Shadern

Vor 25 Jahren führte NVIDIA GeForce 3 und programmierbare Shader ein, die den Grundstein für zwei Jahrzehnte Grafikinnovation legten – von Pixel-Shading über Compute-Shading bis hin zu Echtzeit-Raytracing. Zusammen mit den Grafikprozessoren der GeForce RTX 50 Serie stellt NVIDIA RTX Neural Shaders vor, die kleine KI-Netzwerke in programmierbare Shader einbinden und so Materialien, Beleuchtung und mehr in Echtzeitspielen in Filmqualität ermöglichen.

Das Rendern von Spielcharakteren ist eine der anspruchsvollsten Aufgaben im Bereich der Echtzeitgrafik, da Menschen dazu neigen, die kleinsten Fehler oder Artefakte bei digitalen Menschen zu bemerken. RTX Neural Faces nimmt ein einfaches gerastertes Gesicht und 3D-Positionsdaten als Input und nutzt generative KI, um ein zeitlich stabiles, hochwertiges digitales Gesicht in Echtzeit zu rendern.

RTX Neural Faces wird durch neue RTX-Technologien für ray-traced Haare und Haut ergänzt. Zusammen mit der neuen RTX Mega Geometry, die bis zu 100-mal mehr ray-traced Dreiecke in einer Szene ermöglicht, werden diese Fortschritte einen gewaltigen Realitätssprung für Spielcharaktere und -umgebungen bringen.

Die Leistungsfähigkeit von neuronalem Rendering, DLSS 4 und dem neuen DLSS-Transformatormodell wird auf GeForce RTX 50 Series GPUs mit Zorah, einer bahnbrechenden neuen Technologie-Demo von NVIDIA, präsentiert.

Autonome Spielcharaktere

Die Grafikprozessoren der GeForce RTX 50 Serie bieten branchenführende AI TOPS für autonome Spielcharaktere, die parallel zum Rendering arbeiten.

NVIDIA stellt eine Reihe neuer NVIDIA ACE Technologien vor, die es Spielcharakteren ermöglichen, wie menschliche Spieler wahrzunehmen, zu planen und zu handeln. ACE-gesteuerte autonome Charaktere werden in PUBG: BATTLEGROUNDS von KRAFTON und InZOI, dem kommenden Lebenssimulationsspiel des Publishers, sowie in MIR5 von Wemade Next integriert.

In PUBG planen und führen die von NVIDIA ACE angetriebenen Gefährten strategische Aktionen aus und arbeiten dynamisch mit menschlichen Spielern zusammen, um das Überleben zu sichern. InZOI verfügt über intelligente Zoi-Charaktere, die ihr Verhalten auf der Grundlage von Lebenszielen und Ereignissen im Spiel selbstständig anpassen. In MIR5 passen Large Language Model (LLM)-gesteuerte Raid-Bosse ihre Taktik auf Basis des Spielerverhaltens an und sorgen so für dynamischere, herausfordernde Begegnungen.

AI Foundation Modelle für RTX AI PCs

Um zu zeigen, wie RTX-Enthusiasten und -Entwickler NVIDIA NIM-Microservices zur Erstellung von KI-Agenten und -Assistenten nutzen können, wird NVIDIA eine Pipeline von NIM-Microservices und KI-Blueprints für RTX-KI-PCs von Top-Modellentwicklern wie Black Forest Labs, Meta, Mistral und Stability AI veröffentlichen.

Die Anwendungsfälle umfassen LLMs, Vision-Sprachmodelle, Bilderzeugung, Sprache, Einbettungsmodelle für Retrieval-Augmented Generation, PDF-Extraktion und Computer Vision. Die NIM-Microservices umfassen alle notwendigen Komponenten für die Ausführung von KI auf PCs und sind für den Einsatz auf allen NVIDIA-GPUs optimiert.

Um zu demonstrieren, wie Enthusiasten und Entwickler NIM nutzen können, um KI-Agenten und -Assistenten zu entwickeln, zeigte NVIDIA eine Vorschau auf Project R2X, einen bildverarbeitungsfähigen PC-Avatar, der dem Benutzer Informationen zur Verfügung stellt, bei Desktop-Anwendungen und Videokonferenzen hilft, Dokumente liest und zusammenfasst und vieles mehr.

KI-gestützte Tools für Kreative

Die Grafikprozessoren der GeForce RTX 50-Serie verbessern kreative Workflows. Die Grafikprozessoren der RTX 50 Serie sind die ersten Consumer-Grafikprozessoren, die FP4-Präzision unterstützen und damit die Leistung der KI-Bilderzeugung für Modelle wie FLUX um das Zweifache steigern und es ermöglichen, dass generative KI-Modelle im Vergleich zu Hardware der vorherigen Generation lokal mit geringerem Speicherbedarf ausgeführt werden können.

Die NVIDIA Broadcast App erhält zwei KI-gestützte Beta-Funktionen für Livestreamer: Studio Voice, das die Mikrofon-Audioqualität verbessert, und Virtual Key Light, das Gesichter für ausgefeilte Streams neu beleuchtet. Streamlabs stellt den intelligenten Streaming-Assistenten vor, der von NVIDIA ACE und Inworld AI unterstützt wird und als Co-Moderator, Produzent und technischer Assistent fungiert, um Livestreams zu verbessern.

Verfügbarkeit

Für Desktop-Anwender sind die GeForce RTX 5090 GPU mit 3.352 AI TOPS und die GeForce RTX 5080 GPU mit 1.801 AI TOPS ab dem 30. Januar für 1.999 bzw. 999 US-Dollar erhältlich.

Die GeForce RTX 5070 Ti GPU mit 1.406 AI TOPS und die GeForce RTX 5070 GPU mit 988 AI TOPS werden ab Februar zu einem Preis von 749 US-Dollar bzw. 549 US-Dollar erhältlich sein.

Die NVIDIA Founders Editions der GeForce RTX 5090, RTX 5080 und RTX 5070 GPUs werden direkt bei nvidia.com und ausgewählten Händlern weltweit erhältlich sein.