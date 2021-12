NVIDIA: Event für kommende Woche angekündigt

Jeff Fisher, NVIDIA Senior-Vizepräsident, GeForce und Ali Kani, NVIDIA Vizepräsident und General Manager, Automobilindustrie sprechen während der CES 2022 in einer virtuellen Veranstaltung über die neuesten Entwicklungen aus dem Bereich des beschleunigten Computings – von Design und Simulation bis hin zu Spielen und autonomen Fahrzeugen.

Das Event wird am kommenden Dienstag ab 5 Uhr MEZ über die NVIDIA Kanäle auf YouTube, Twitch, Twitter, Facebook und IBM Video übertragen.

Join us on Jan. 4 at 8 a.m. PT for our virtual special address during #CES2022 to see the latest breakthroughs in accelerated computing—from design and simulation to gaming and autonomous vehicles. https://t.co/01wprkXzdE

