NVIDIA: CEO wehrt sich gegen düstere KI‑Prophezeiungen

Wie Nvidia mit Jensen Huang an der Spitze die Debatte um künstliche Intelligenz neu ordnen will und warum der CEO die wachsende Doomer‑Rhetorik für gefährlich hält.

In einer neuen Folge des No Priors Podcasts sprach Jensen Huang ausführlich über die aktuelle Stimmungslage rund um künstliche Intelligenz. Der Nvidia‑CEO zeigte sich deutlich genervt von der wachsenden Negativität, die seiner Ansicht nach der gesamten Branche schadet.

Gleich zu Beginn ging Huang auf das Konzept einer sogenannten God AI ein. Er betonte, dass Forscher aus seiner Sicht keinerlei realistische Möglichkeit hätten, ein System zu erschaffen, das sämtliche komplexen Sprachen der Welt – von menschlicher Kommunikation über Genome bis hin zu physikalischen Strukturen – gleichermaßen perfekt beherrscht.

Eine solche übergeordnete Intelligenz existiere schlicht nicht.

Im Gespräch erklärte er außerdem, dass zahlreiche Industrien KI‑Technologien dringend benötigen. Für ihn sei künstliche Intelligenz nichts anderes als die nächste Evolutionsstufe der Computerindustrie.

Während eine allmächtige God AI nicht in naher Zukunft auftauchen werde, müsse die Welt dennoch kontinuierlich voranschreiten – in der kommenden Woche, im nächsten Jahr und im nächsten Jahrzehnt.

Huang kritisierte zudem extreme Vorstellungen, die von gigantischen, monolithischen KI‑Gebilden ausgehen. Solche Gedankenspiele seien unproduktiv und führten zu einer Blockadehaltung, die den Fortschritt ausbremse. Wer diese Szenarien auf die Spitze treibe, stelle letztlich die Frage nach dem Sinn jeglicher Weiterentwicklung.

Parallel dazu sprach er über die wachsende Skepsis gegenüber KI. Viele Menschen äußern Sorgen über Jobverluste oder die Möglichkeit, täuschend echte Falschinformationen zu erzeugen.

Huang empfindet die anhaltende Negativität als belastend und schädlich. Besonders die Beiträge angesehener Persönlichkeiten, die düstere Zukunftsbilder zeichnen, hätten seiner Meinung nach erheblichen Schaden angerichtet.

Er betonte, dass diese Erzählungen weder der Gesellschaft noch der Industrie oder staatlichen Institutionen helfen. Vielmehr stellte er infrage, welchen Zweck solche Narrative verfolgen und welche Absichten hinter ihrer Verbreitung stehen.

Die Aussagen des Nvidia‑Chefs dürften die Diskussion über künstliche Intelligenz weiter anheizen – und zeigen, wie sensibel die Branche auf pessimistische Zukunftsszenarien reagiert.