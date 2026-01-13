NVIDIA: CEO wehrt sich gegen düstere KI‑Prophezeiungen

In einer neuen Folge des No Priors Podcasts sprach Jensen Huang ausführlich über die aktuelle Stimmungslage rund um künstliche Intelligenz. Der Nvidia‑CEO zeigte sich deutlich genervt von der wachsenden Negativität, die seiner Ansicht nach der gesamten Branche schadet.
Gleich zu Beginn ging Huang auf das Konzept einer sogenannten God AI ein. Er betonte, dass Forscher aus seiner Sicht keinerlei realistische Möglichkeit hätten, ein System zu erschaffen, das sämtliche komplexen Sprachen der Welt – von menschlicher Kommunikation über Genome bis hin zu physikalischen Strukturen – gleichermaßen perfekt beherrscht.
Eine solche übergeordnete Intelligenz existiere schlicht nicht.
Im Gespräch erklärte er außerdem, dass zahlreiche Industrien KI‑Technologien dringend benötigen. Für ihn sei künstliche Intelligenz nichts anderes als die nächste Evolutionsstufe der Computerindustrie.
Während eine allmächtige God AI nicht in naher Zukunft auftauchen werde, müsse die Welt dennoch kontinuierlich voranschreiten – in der kommenden Woche, im nächsten Jahr und im nächsten Jahrzehnt.
Huang kritisierte zudem extreme Vorstellungen, die von gigantischen, monolithischen KI‑Gebilden ausgehen. Solche Gedankenspiele seien unproduktiv und führten zu einer Blockadehaltung, die den Fortschritt ausbremse. Wer diese Szenarien auf die Spitze treibe, stelle letztlich die Frage nach dem Sinn jeglicher Weiterentwicklung.
Parallel dazu sprach er über die wachsende Skepsis gegenüber KI. Viele Menschen äußern Sorgen über Jobverluste oder die Möglichkeit, täuschend echte Falschinformationen zu erzeugen.
Huang empfindet die anhaltende Negativität als belastend und schädlich. Besonders die Beiträge angesehener Persönlichkeiten, die düstere Zukunftsbilder zeichnen, hätten seiner Meinung nach erheblichen Schaden angerichtet.
Er betonte, dass diese Erzählungen weder der Gesellschaft noch der Industrie oder staatlichen Institutionen helfen. Vielmehr stellte er infrage, welchen Zweck solche Narrative verfolgen und welche Absichten hinter ihrer Verbreitung stehen.
Die Aussagen des Nvidia‑Chefs dürften die Diskussion über künstliche Intelligenz weiter anheizen – und zeigen, wie sensibel die Branche auf pessimistische Zukunftsszenarien reagiert.
Sehr unreflektiert von ihm, schade!
Die erste Werbungen von Zigaretten wurden auch von Aerzten durchgefuehrt ..
Was haben die bösen Kritiker dem armen Mann angetan, furchtbar, man will doch nur unser bestes 😱.
Nvidia ist mittlerweile so unsypathisch geworden. Melken die Gamer und priorisieren KI statt Gaming.
Dort wo mehr zu holen ist. Unternehmen sind (leider aus Kundensicht) nie unserer Freunde.
Der Weltuntergang durch Fortschritt wurde in der langen Geschichte der Menschheit schon oft prophezeit. KI ist wohl der neuste heiße Shit, der dann auch nicht eintreffen wird. Ich werde es leider nicht mehr erleben, aber ich wäre doch zu gespannt darauf, was nach der KI-Panik an der Reihe ist.
Viell gibt’s es ja bald kryo Kammern. Können wir uns immer ca zehn Jahre schlafen legen
Eigentlich eine gute Idee… ist nur fraglich ob es in 10 Jahren besser oder schlechter als heute ist…
Dann halt gleich wieder schlafen gehen bis es gut ist alles 😜
XD
Da hast du Recht! Gute Idee!
Mit Kritik kann er ja gut umgehen… *hust*
Kritisches hinterfragen und Aufklärung sind meiner Meinung nach wichtig. Das die Menschen Angst haben ihre Job zu verlieren, ist ja mehr als verständlich. Er könnte gut in eine WG mit Nadella ziehen… da hätten sich zwei gefunden.
Tut mir ja unheimlich leid, dass er die Diskussion als „belastend“ empfindet, Meinungsfreiheit ist halt nur so lange gewünscht, wie sie der eigenen Meinung entspricht. Dass sich der CEO von NVidia objektiv und differenziert mit der Kritik auseinandersetzt war aber auch nicht zu erwarten, es ist schließlich nicht sein Job, das eigene Produkt schlecht zu reden.