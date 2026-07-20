NVIDIA: Chef Jensen Huang – Getragene Jacke wird für fast eine Million Dollar versteigert

Eine von NVIDIA-CEO Jensen Huang getragene und signierte Tom-Ford-Lederjacke hat bei einer Auktion von Sotheby’s einen außergewöhnlichen Preis erzielt. Das Kleidungsstück wechselte für 960.000 US-Dollar den Besitzer und übertraf damit die ursprüngliche Schätzung von 60.000 US-Dollar um das 16-Fache.
Die Auktion unterstreicht den Kultstatus, den Jensen Huang in der Technologiebranche mittlerweile genießt. Seine schwarzen Lederjacken sind seit Jahren zu seinem Markenzeichen geworden und begleiten nahezu jeden großen Auftritt des NVIDIA-Chefs.
Zum Vergleich: Beim offiziellen Einführungspreis der GeForce RTX 5090 von 1.999 US-Dollar hätte der Auktionserlös für rund 480 Grafikkarten gereicht. Bei den aktuell vielerorts höheren Marktpreisen entspräche die Summe immer noch etwa 240 GeForce RTX 5090.
Die Versteigerung zeigt, welchen Sammlerwert Gegenstände mit Bezug zu bekannten Persönlichkeiten der Technologiebranche inzwischen erreichen können. Besonders signierte Einzelstücke erzielen auf Auktionen immer wieder deutlich höhere Preise als ursprünglich erwartet.
23 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ihr wollt mich doch jetzt komplett verarschen🤣🤣
Unverständlich.
Soll aber auch Menschen geben, die Geld für getragene Höschen ausgeben
Socken nicht vergessen. 😉
Gamingnerds sind echt dumm.
Absolut irre Summe, aber eigentlich auch nichts besonderes in der heutigen, verrückten Welt.
OMG…
Warum wundert mich das nicht.
Würde mich auch nicht wundern wenn jemand das für seine Socken zahlen würde.
Es gibt schon genug bekloppte auf der Welt, mit viel Geld übrig.
Fast richtig geschätzt. Nur eine 9 hat gefehlt. 😃
Hmm was mach ich heut mit der ganzen Kohle wo ich in 3 Leben nicht ausgeben kann?
Hungersnot bekämpfen ?
Wohnraum schaffen für Geringverdiener ?
Aufforsten für die Umwelt?
Oh Huang versteigert seine Jacke 😯 wollte schon immer nen berühmten Staubfänger 😒