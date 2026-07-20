NVIDIA: Chef Jensen Huang – Getragene Jacke wird für fast eine Million Dollar versteigert

Eine von NVIDIA-CEO Jensen Huang getragene und signierte Tom-Ford-Lederjacke hat bei einer Auktion von Sotheby’s einen außergewöhnlichen Preis erzielt. Das Kleidungsstück wechselte für 960.000 US-Dollar den Besitzer und übertraf damit die ursprüngliche Schätzung von 60.000 US-Dollar um das 16-Fache.

Die Auktion unterstreicht den Kultstatus, den Jensen Huang in der Technologiebranche mittlerweile genießt. Seine schwarzen Lederjacken sind seit Jahren zu seinem Markenzeichen geworden und begleiten nahezu jeden großen Auftritt des NVIDIA-Chefs.

Zum Vergleich: Beim offiziellen Einführungspreis der GeForce RTX 5090 von 1.999 US-Dollar hätte der Auktionserlös für rund 480 Grafikkarten gereicht. Bei den aktuell vielerorts höheren Marktpreisen entspräche die Summe immer noch etwa 240 GeForce RTX 5090.

Die Versteigerung zeigt, welchen Sammlerwert Gegenstände mit Bezug zu bekannten Persönlichkeiten der Technologiebranche inzwischen erreichen können. Besonders signierte Einzelstücke erzielen auf Auktionen immer wieder deutlich höhere Preise als ursprünglich erwartet.