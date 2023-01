NVIDIA: Cloud Gaming mit 240fps, Raytracing und mehr

NVIDIA bringt RTX 4080 zu GeForce NOW! Die neue “Ultimate”-Mitgliedschaft bietet Cloud Gaming mit 240 Bildern pro Sekunde; “Portal with RTX“ in voller Raytracing-Auflösung und mehr.

NVIDIA kündigte heute an, dass GeForce NOW nicht mehr nur schnell ist, sondern Gaming der GeForce-RTX-4080-Klasse auf Milliarden von Endgeräten ermöglicht – exklusiv in der neuen, leistungsstarken “Ultimate”-Mitgliedschaft für 19,99 Euro im Monat.

Angetrieben von der NVIDIA-Ada-Lovelace-Architektur, liefern die aktualisierten GeForce-NOW-RTX-4080-SuperPODs über 64 Teraflops an Grafikleistung für einen einzelnen Nutzer. Dies bedeutet eine mehr als fünffache Leistung gegenüber einer Xbox Series X und fast die doppelte Leistung der vorherigen Generation der SuperPODs.

Die GeForce-NOW-Ultimate-Mitgliedschaft legt die Messlatte für Cloud-Gaming höher und bringt es näher als je zuvor an ein lokales Spielerlebnis. Mit der Leistung der GeForce-RTX-4080 werden Ultimate-Mitglieder die ersten sein, die echtes PC-Gaming auf fast jedem Gerät erleben können. Sie bekommen Streaming mit 240 Bildern pro Sekunde aus der Cloud, mit vollem Raytracing und DLSS 3, in Hit-Spielen wie Portal with RTX. Mit NVIDIA Reflex erreicht GeForce NOW eine Klick-zu-Pixel-Latenz von unter 40 Millisekunden – eine weitere Premiere im Cloud-Gaming.

„NVIDIAs Ada-Architektur ist ein großer Sprung in der Grafikqualität, und mit GeForce NOW streamen wir ein RTX-4080-Erlebnis auf mehr Geräte und mehr Gamer als je zuvor“, sagt Jeff Fisher, Senior Vice President of GeForce bei NVIDIA. „GeForce NOW Ultimate-Mitglieder haben die Technologie und die Leistung, um selbst die anspruchsvollsten Spiele in ihrer vollen Raytraced-Pracht zu erleben.“

Aktuelle GeForce-NOW-RTX-3080-Mitglieder werden sofort auf eine Ultimate-Mitgliedschaft upgegradet und gehören zu den ersten, die die vollen Vorteile der GeForce-RTX-4080-Performance in der Cloud erleben können, wenn die Server im Laufe dieses Monats in Betrieb gehen.