NVIDIA: DLSS 4.5 bringt riesiges Upgrade für alle RTX‑GPUs

NVIDIA baut seine KI‑Grafiktechnologien weiter aus und will schon morgen DLSS 4.5 vorstellen – ein großes Update, das sowohl Super Resolution als auch Multi Frame Generation verbessert.
Besonders bemerkenswert: DLSS 4.5 Super Resolution wird auf allen RTX‑Grafikkarten unterstützt, also auf der RTX‑20‑, RTX‑30‑, RTX‑40‑ und RTX‑50‑Serie. Damit profitieren selbst ältere GPUs von den neuen Bildqualitäts‑Optimierungen.
Das Highlight für High‑End‑User kommt jedoch 2026: Dynamic 6x Frame Generation – eine neue Form der Multi‑Frame‑Erzeugung, die bis zu sechs zusätzliche KI‑Frames pro nativ gerendertem Frame erzeugen kann. Dieses Feature erscheint im Frühjahr 2026 und wird exklusiv für die RTX‑50‑Serie verfügbar sein.
Damit setzt NVIDIA seine Strategie fort, grundlegende DLSS‑Verbesserungen breit auszurollen, während die spektakulärsten KI‑Features den neuesten GPU‑Generationen vorbehalten bleiben. Weitere Details, Demos und mehr sollen morgen folgen.
Richtig geil 🔝🔝🔝
Geht gar nicht die schmiererei, das kann ich nicht anschauen. KI zeugs verkaufen statt Cuda Cores und VRam geizen
Also ab 90 Frames muss man aber schon sehr genau hinschauen. Von FG allerdings abgesehen. Dafür braucht man glaube ich deutlich mehr Grundframes.
Ghosting gibt’s auch nicht mehr so viel. Mal abwarten, was sie uns da als Verbesserung anbieten, bevor das Kind mit dem Bade ausgegossen wird.
Ich weiß zwar nicht, was für Adleraugen du hast, aber DLSS macht mit dem Transformer-Modell schon einen richtig guten Job. Ich zumindest würde selbst bei einem Direktvergleich kaum einen Unterschied zum nativ gerenderten Bild feststellen. Zumindest ab 1440p aufwärts, was ohnehin Voraussetzung für qualitativ sauberes DLSS ist. Alles darunter ist nicht DLSS-tauglich.
PS: Hab sowohl eine 4060 Ti, als auch eine 4070 Ti Super.
Bin mal gespannt, was das ghosting betrifft. Wenn das gescalte Bild irgendwann nicht mehr von nativ zu unterscheiden ist und sogar die 20er Serie noch mitgenommen wird, wäre es schon geil.
Nice, grade bei Cyberpunk sieht man jedes Mal ein besseres Ergebnis
6xMFG. LOL. Damit die 8GB der 5060 und 5060 Ti noch weniger ausreichen
Mit FG konnte ich bisher noch gar kein brauchbares Ergebnis mit der 4070S erzielen. 🤷🏻♂️
Verstehe zwar nur Bahnhof, aber Verbesserungen sind auf jeden Fall immer gut 😅.
Ich verstehe da auch nur Bahnhof habe davon überhaupt Ahnung 😅
Extrem gute Technik.
Nvidia setzt die Benchmarks und gibt den Ton zurecht an.
Habe Ende 2025 meine RTX 2060 gegen ein RX 9070 XT ausgetauscht. Kommt also etwas zu spät, aber mit 6GB RAM war die eh etwas schwach auf der Brust.