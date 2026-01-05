NVIDIA: DLSS 4.5 bringt riesiges Upgrade für alle RTX‑GPUs

DLSS 4.5 bringt riesiges Upgrade für alle RTX‑GPUs, aber ein Feature bleibt RTX‑50‑exklusiv.

NVIDIA baut seine KI‑Grafiktechnologien weiter aus und will schon morgen DLSS 4.5 vorstellen – ein großes Update, das sowohl Super Resolution als auch Multi Frame Generation verbessert.

Besonders bemerkenswert: DLSS 4.5 Super Resolution wird auf allen RTX‑Grafikkarten unterstützt, also auf der RTX‑20‑, RTX‑30‑, RTX‑40‑ und RTX‑50‑Serie. Damit profitieren selbst ältere GPUs von den neuen Bildqualitäts‑Optimierungen.

Das Highlight für High‑End‑User kommt jedoch 2026: Dynamic 6x Frame Generation – eine neue Form der Multi‑Frame‑Erzeugung, die bis zu sechs zusätzliche KI‑Frames pro nativ gerendertem Frame erzeugen kann. Dieses Feature erscheint im Frühjahr 2026 und wird exklusiv für die RTX‑50‑Serie verfügbar sein.

Damit setzt NVIDIA seine Strategie fort, grundlegende DLSS‑Verbesserungen breit auszurollen, während die spektakulärsten KI‑Features den neuesten GPU‑Generationen vorbehalten bleiben. Weitere Details, Demos und mehr sollen morgen folgen.