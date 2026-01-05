NVIDIA: DLSS 4.5 bringt riesiges Upgrade für alle RTX‑GPUs

12 Autor: , in News / NVIDIA
Übersicht

DLSS 4.5 bringt riesiges Upgrade für alle RTX‑GPUs, aber ein Feature bleibt RTX‑50‑exklusiv.

NVIDIA baut seine KI‑Grafiktechnologien weiter aus und will schon morgen DLSS 4.5 vorstellen – ein großes Update, das sowohl Super Resolution als auch Multi Frame Generation verbessert.

Besonders bemerkenswert: DLSS 4.5 Super Resolution wird auf allen RTX‑Grafikkarten unterstützt, also auf der RTX‑20‑, RTX‑30‑, RTX‑40‑ und RTX‑50‑Serie. Damit profitieren selbst ältere GPUs von den neuen Bildqualitäts‑Optimierungen.

Das Highlight für High‑End‑User kommt jedoch 2026: Dynamic 6x Frame Generation – eine neue Form der Multi‑Frame‑Erzeugung, die bis zu sechs zusätzliche KI‑Frames pro nativ gerendertem Frame erzeugen kann. Dieses Feature erscheint im Frühjahr 2026 und wird exklusiv für die RTX‑50‑Serie verfügbar sein.

Damit setzt NVIDIA seine Strategie fort, grundlegende DLSS‑Verbesserungen breit auszurollen, während die spektakulärsten KI‑Features den neuesten GPU‑Generationen vorbehalten bleiben. Weitere Details, Demos und mehr sollen morgen folgen.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu NVIDIA

12 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Economic 90705 XP Posting Machine Level 1 | 05.01.2026 - 18:14 Uhr

    Geht gar nicht die schmiererei, das kann ich nicht anschauen. KI zeugs verkaufen statt Cuda Cores und VRam geizen

    0
    • Duck-Dynasty 149035 XP Master-at-Arms Onyx | 05.01.2026 - 18:53 Uhr
      Antwort auf Economic

      Also ab 90 Frames muss man aber schon sehr genau hinschauen. Von FG allerdings abgesehen. Dafür braucht man glaube ich deutlich mehr Grundframes.
      Ghosting gibt’s auch nicht mehr so viel. Mal abwarten, was sie uns da als Verbesserung anbieten, bevor das Kind mit dem Bade ausgegossen wird.

      0
    • Gagac 27790 XP Nasenbohrer Level 4 | 05.01.2026 - 19:16 Uhr
      Antwort auf Economic

      Ich weiß zwar nicht, was für Adleraugen du hast, aber DLSS macht mit dem Transformer-Modell schon einen richtig guten Job. Ich zumindest würde selbst bei einem Direktvergleich kaum einen Unterschied zum nativ gerenderten Bild feststellen. Zumindest ab 1440p aufwärts, was ohnehin Voraussetzung für qualitativ sauberes DLSS ist. Alles darunter ist nicht DLSS-tauglich.

      PS: Hab sowohl eine 4060 Ti, als auch eine 4070 Ti Super.

      0
  3. Duck-Dynasty 149035 XP Master-at-Arms Onyx | 05.01.2026 - 18:46 Uhr

    Bin mal gespannt, was das ghosting betrifft. Wenn das gescalte Bild irgendwann nicht mehr von nativ zu unterscheiden ist und sogar die 20er Serie noch mitgenommen wird, wäre es schon geil.

    0
  4. Phex83 131860 XP Elite-at-Arms Bronze | 05.01.2026 - 18:47 Uhr

    Nice, grade bei Cyberpunk sieht man jedes Mal ein besseres Ergebnis

    0
  6. Katanameister 286800 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 05.01.2026 - 18:54 Uhr

    Verstehe zwar nur Bahnhof, aber Verbesserungen sind auf jeden Fall immer gut 😅.

    0
  7. Ralle89 59360 XP Nachwuchsadmin 8+ | 05.01.2026 - 18:56 Uhr

    Ich verstehe da auch nur Bahnhof habe davon überhaupt Ahnung 😅

    0
  9. d4wGkw0n 29500 XP Nasenbohrer Level 4 | 05.01.2026 - 19:12 Uhr

    Habe Ende 2025 meine RTX 2060 gegen ein RX 9070 XT ausgetauscht. Kommt also etwas zu spät, aber mit 6GB RAM war die eh etwas schwach auf der Brust.

    0

Hinterlasse eine Antwort