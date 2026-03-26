NVIDIA: Hater werden DLSS 5 nicht aufhalten, sagt Warhorse Mitbegründer

Daniel Vávra von Warhorse Studios sieht in Starfields DLSS 5-Demo die Zukunft von Grafiktechnologien und mögliche Raytracing-Alternativen.

Die kürzlich veröffentlichte zwölfminütige Demo zu Starfield mit DLSS 5 hat die Gaming-Community in Staunen versetzt. Besonders die gestochen scharfen Details und die flüssige Darstellung sorgten für Diskussionen über die Möglichkeiten der neuen KI-unterstützten Grafiktechnologie.

Nun meldete sich Daniel Vávra, Mitbegründer von Warhorse Studios, zu Wort. Vávra zeigte sich beeindruckt von den technischen Möglichkeiten und skizzierte ein mögliches Zukunftsszenario: Entwickler könnten DLSS 5 künftig gezielt für bestimmte Kunststile oder individuelle Gesichter trainieren. Auf diese Weise könnte die Technologie teures Raytracing ersetzen und Spiele deutlich realistischer und effizienter gestalten.

Seiner Einschätzung nach ist die aktuelle Demo nur ein „ungewöhnlicher Anfang“ und weit mehr als der Effekt, den Fernseher mit dem Soap Opera-Effekt erzeugen. Vávra betont, dass die Technologie trotz kritischer Stimmen unvermeidlich in der Branche Fuß fassen wird. Für ihn übertrifft DLSS 5 das, was bisherige Grafikverbesserungen im Spielbereich leisten konnten.

Damit wirft Vávra einen Blick auf eine mögliche Zukunft, in der KI-gestützte Grafikprozesse klassische Rendering-Techniken ergänzen oder ersetzen und sowohl Entwickler als auch Spieler von beeindruckender visueller Qualität profitieren könnten.