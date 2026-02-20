NVIDIA: Meta baut gigantische KI-Infrastruktur mit NVIDIA aus

Meta setzt auf NVIDIA-Power: Neue CPU-Cluster, Confidential-Computing und riesige GPU-Flotten für die nächste KI-Ära.

Meta und NVIDIA vertiefen ihre Zusammenarbeit und bauen eine der größten KI-Infrastrukturen der Welt weiter aus. Das Unternehmen setzt künftig auf eine massive Kombination aus NVIDIA‑CPUs, Hochleistungsnetzwerken und Millionen Blackwell‑ und Rubin‑GPUs, um seine KI-Roadmap zu beschleunigen.

Meta erweitert den Einsatz von NVIDIA-CPUs und steigert damit die Performance pro Watt in seinen Rechenzentren. Gleichzeitig skaliert das Unternehmen seine KI Workloads über NVIDIA Spectrum‑X Ethernet, das für hohe Effizienz und Durchsatz bei großen Modellen ausgelegt ist. Ein weiterer Baustein ist NVIDIA Confidential Computing, das KI-Anwendungen ermöglicht, ohne die Privatsphäre der Nutzer zu gefährden.

NVIDIA-Gründer Jensen Huang beschreibt die Dimension der Zusammenarbeit so: „Niemand setzt KI in Metas Größenordnung ein – wir bringen die gesamte NVIDIA-Plattform zu Metas Forschern und Ingenieuren, während sie das Fundament für die nächste KI Grenze schaffen.“ Auch Mark Zuckerberg betont die Bedeutung der Partnerschaft: „Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit NVIDIA auszubauen, um führende Cluster auf Basis der Vera-Rubin-Plattform zu entwickeln und persönliche Superintelligenz für alle Menschen bereitzustellen.“

Mit dieser Infrastruktur legt Meta den Grundstein für die nächste Generation KI-Modelle – von personalisierten Systemen bis hin zu großangelegten Forschungsprojekten.