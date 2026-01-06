NVIDIA: Neue Super Resolution enthüllt – Dynamic Multi Frame Generation folgt

Mit DLSS 4.5 veröffentlicht NVIDIA ein neues Update für seine RTX‑Grafikkarten und erweitert die bestehende Technologie um eine verbesserte Super Resolution sowie die kommende Funktion Dynamic Multi Frame Generation, die im Frühjahr 2026 erscheinen soll. Die neue Version basiert auf einem zweiten Transformer‑Modell, das deutlich mehr Rechenleistung nutzt und auf einem erweiterten Datensatz trainiert wurde.

Dynamic Multi Frame Generation wird exklusiv auf RTX‑50‑Series‑Grafikkarten verfügbar sein. Die Technik erzeugt bis zu fünf zusätzliche Frames pro nativ gerendertem Bild und ermöglicht damit Bildraten, die in unterstützten Spielen sogar über 240 FPS hinausgehen können.

Nvidia spricht von einem 6‑fachen Multiplikator gegenüber früheren Multi‑Frame‑Generationen, die maximal 4X erreichten. Besonders path‑traced Spiele in 4K sollen profitieren, wo Leistungssteigerungen von bis zu 35 Prozent möglich sein sollen.

Zusätzlich verbessert das Update die Darstellung von UI‑Elementen und sorgt für eine präzisere Synchronisation zwischen GPU‑Output und Display‑Refresh‑Rate. Das System generiert nur dann zusätzliche Frames, wenn sie tatsächlich benötigt werden, und passt sich dynamisch an Bildschirme mit 120 Hz, 144 Hz, 240 Hz oder höheren Frequenzen an.

Die neue Super Resolution verabschiedet sich von den logarithmischen Verfahren früherer Versionen, die in kontrastreichen Szenen Details verloren gehen ließen. Stattdessen arbeitet das Modell direkt im linearen Raum, um Schatten, Kanten und feine Strukturen präziser zu rekonstruieren. Nvidia weist darauf hin, dass die höhere Bildqualität einen kleinen Performance‑Tradeoff mit sich bringt, dieser jedoch gering ausfällt.

DLSS 4.5 ist ab sofort über die Nvidia‑App verfügbar. Nutzer können die neuen Funktionen über das Latest‑Preset aktivieren oder im Custom‑Menü den neuen Ultra‑Performance‑Modus für 4K auswählen. Dynamic Multi Frame Generation erscheint im Frühjahr 2026 und wird zum Start über 250 Spiele und Anwendungen unterstützen.

DLSS 4.5 – Vergleichstabelle

Feature Beschreibung Neue Super Resolution 2. Generation des Transformer‑Modells; 5× mehr Compute Power; bessere Kanten, Licht und Bewegungsdarstellung; arbeitet im linearen Raum statt logarithmisch. Verbesserte Bildqualität Weniger Detail‑Clipping; präzisere Schatten; klarere Bewegungen; bessere Rekonstruktion feiner Strukturen. Dynamic Multi Frame Generation Exklusiv für RTX‑50‑Serie; bis zu 5 generierte Frames pro Render‑Frame; FPS können über 240 steigen; 6× mehr als frühere MFG‑Versionen. Leistungsgewinn Bis zu +35 % in 4K Path Tracing; verbesserte UI‑Darstellung in vielen Spielen. Intelligente Frame‑Steuerung Generiert nur benötigte Frames; passt sich 120/144/240 Hz+ an; Echtzeit‑Analyse von GPU‑Leistung und Display‑Refresh‑Rate. Verfügbarkeit DLSS 4.5 jetzt im Nvidia‑App‑Update; Ultra‑Performance‑Modus im Custom‑Preset; Dynamic Multi Frame Generation ab Frühjahr 2026; Unterstützung für über 250 Spiele und Apps. Hier noch einige Video von NVIDIA: