NVIDIA: RTX 6090 Gerüchte – Neue NVIDIA GPU könnte mit 32GB GDDR7 und 3nm kommen

Die nächste GPU-Generation von NVIDIA sorgt bereits vor ihrem möglichen Launch für zahlreiche Gerüchte. Im Fokus stehen dabei die angeblichen Modelle der RTX 60 Series, die laut aktuellen Leaks zwischen 2027 und 2028 erscheinen könnten.

Besonders die mögliche Spitzenvariante, die RTX 6090, steht im Zentrum der Spekulationen. Diese soll auf einer neuen Architektur basieren und unter anderem den sogenannten GR20x- bzw. GR202-Siliziumansatz nutzen. In Kombination mit einem möglichen 3nm-Fertigungsprozess bei TSMC könnten daraus deutliche Effizienz- und Leistungsgewinne resultieren.

Ein zentraler Fokus der Gerüchte liegt auf Raytracing und Path Tracing. Während die klassische Rasterleistung laut Leaks moderat um etwa 30–35 % steigen könnte, wird im Bereich Raytracing eine deutlich höhere Steigerung erwartet – teils sogar bis zur doppelten Leistung im Vergleich zur vorherigen Generation.

Auch beim Speicher gibt es konkrete Spekulationen. Die RTX 6090 soll über eine 512-Bit-Speicheranbindung sowie rund 32 GB GDDR7-VRAM verfügen. Darüber hinaus wird über mehr als 24.000 CUDA-Kerne diskutiert, wobei NVIDIA in der Vergangenheit bei der XX90-Serie nicht immer die volle theoretische Chip-Konfiguration genutzt hat.

Für kleinere Modelle wie die angeblichen RTX 6080 und RTX 6070 werden ebenfalls Verbesserungen erwartet. Diese sollen breitere Speicherinterfaces (320-bit bzw. 256-bit) erhalten, was zu höherer Speicherbandbreite und potenziell mehr VRAM führen könnte.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Entwicklung des Speicher-Marktes selbst. Steigende Anforderungen durch KI-Workloads sowie mögliche Konkurrenz durch Hersteller wie AMD könnten NVIDIA dazu zwingen, bei zukünftigen GPUs ebenfalls auf größere Speicherkapazitäten zu setzen.

Wichtig bleibt jedoch: Alle aktuellen Informationen basieren auf Leaks und Gerüchten. Offizielle Details zur RTX 60 Serie hat NVIDIA bislang nicht bestätigt, sodass sich Spezifikationen und Zeitpläne bis zur Veröffentlichung noch deutlich ändern können.

Was glaubt ihr, was die RTX 6090 kosten wird?

