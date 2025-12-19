Obsidian Entertainment: Das ist 2026 für Avowed, Grounded 2 und Co. geplant

Image: - - - -

Neue Inhalte für Avowed, Grounded 2 und The Outer Worlds 2 – von frischen Features bis zu umfangreichen DLCs ist einiges für 2026 geplant.

Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu – Zeit für Rückblicke und Ausblicke. Auch Obsidian Entertainment und die Xbox Game Studios haben Bilanz gezogen und zugleich einen Vorgeschmack auf das kommende Jahr gegeben.

Für Avowed stehen gleich mehrere Erweiterungen auf der Roadmap: Neben einem New Game Plus-Modus und einem Fotomodus dürfen sich Spieler auf eine neue Quarterstaff-Waffe, zusätzliche Charaktervoreinstellungen und weitere Features freuen – darunter auch einige bislang nicht näher benannte Überraschungen.

Auch Grounded 2, das sich aktuell in der Game Preview befindet, wird 2026 mit umfangreichen Updates versorgt. Den Auftakt bildet ein Winter-Update, das den Park um einen Gemeinschaftsgarten erweitert.

Im Frühjahr folgt für das Survival-Spiel ein mittelgroßes Update, ehe im Sommer ein „großes und hoffentlich großartiges“ Inhalts-Paket erscheinen soll.

Geplant sind mehr Orte zum Erkunden, zusätzliche Fahrzeuge, neue Rüstungen und Ausrüstungsgegenstände sowie frische Rätsel.

Das Studio betont, die Weiterentwicklung eng mit der Community gestalten zu wollen.

Schließlich kündigte Obsidian auch für The Outer Worlds 2 neue Inhalte an. Mehrere DLCs sind für 2026 vorgesehen, ergänzt durch kontinuierliche Verbesserungen der Spielqualität.

Dabei will das Studio auf Feedback der Spieler eingehen und sowohl neue Features als auch Optimierungen liefern.