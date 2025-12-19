Obsidian Entertainment: Das ist 2026 für Avowed, Grounded 2 und Co. geplant

Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu – Zeit für Rückblicke und Ausblicke. Auch Obsidian Entertainment und die Xbox Game Studios haben Bilanz gezogen und zugleich einen Vorgeschmack auf das kommende Jahr gegeben.
Für Avowed stehen gleich mehrere Erweiterungen auf der Roadmap: Neben einem New Game Plus-Modus und einem Fotomodus dürfen sich Spieler auf eine neue Quarterstaff-Waffe, zusätzliche Charaktervoreinstellungen und weitere Features freuen – darunter auch einige bislang nicht näher benannte Überraschungen.
Auch Grounded 2, das sich aktuell in der Game Preview befindet, wird 2026 mit umfangreichen Updates versorgt. Den Auftakt bildet ein Winter-Update, das den Park um einen Gemeinschaftsgarten erweitert.
Im Frühjahr folgt für das Survival-Spiel ein mittelgroßes Update, ehe im Sommer ein „großes und hoffentlich großartiges“ Inhalts-Paket erscheinen soll.
Geplant sind mehr Orte zum Erkunden, zusätzliche Fahrzeuge, neue Rüstungen und Ausrüstungsgegenstände sowie frische Rätsel.
Das Studio betont, die Weiterentwicklung eng mit der Community gestalten zu wollen.
Schließlich kündigte Obsidian auch für The Outer Worlds 2 neue Inhalte an. Mehrere DLCs sind für 2026 vorgesehen, ergänzt durch kontinuierliche Verbesserungen der Spielqualität.
Dabei will das Studio auf Feedback der Spieler eingehen und sowohl neue Features als auch Optimierungen liefern.
Na dann hoffe ich bei grounded 2 auf die Vollversion.
Hatte grounded 1 damals die…Alpha? Beta? Gespielt wo es nur 2 Hauptmissionen gab. Meine Freundin und ich haben direkt gesagt wir zocken es erst, wenn es die Vollversion ist (die 1 Jahr später kam).
War auch gut zu warten so hatten wir extrem viel Spaß und content.
Bei grounded 2 warten wir also auch auf den Vollrelease.
Als ich die Überschrift gelesen habe dachte ich auch: deutsche Syncro für Avowed, yeah.
Alle reden von KI, warum wird sie (noch) nicht für die Lokalisierung eingesetzt?
KI kann sämtliche Stimmen, Stimmfarben imitieren und wiedergeben, Übersetzungen in alle Sprachen gehört doch zur DNA der KI. Vielleicht kommt eine KI Synchronisation nicht an die Original Profi Sprecher ran, und auch nicht Lippensynchron. Aber immer noch besser als Untertitel, das nervt bei manchen Games unglaublich. Red Dead Redemption 2 ist für mich mehr Roman als Videogame. Das Oblivion Remake habe ich erst gar nicht ausprobiert. KI ich glaub an dich, mach hinne😃
Kannst ja google translate uff deinen pixelbuds anschmeissen da haste AI simultan Übersetzung 😅 läuft echt jut
Da kommen wir der Sache doch schon näher😁
Avowed wird im NG+ tatsächlich nochmal interessant…Es gibt da noch viel zu experimentieren 😁
Mein Hauptinteresse liegt bei grounded 2
Dann werden also erstmal bestehende Spiele erweitert 2026, haben auch genug veröffentlicht 2025.