Obsidian Entertainment: Drei unangekündigte Spiele in der Entwicklung

In einer gemütlichen „Question and Answer“-Runde vom 22.04.2021, verriet Game Director Carrie Patel, dass sie nach Peril on Gorgon, dem DLC zu Outer Worlds, an einem unangekündigtem Spiel bei Obsidian Entertainment arbeitet. Weiter erwähnte sie, dass ihre Kollegen Josh Sawyer und Brandon Adler ebenfalls jeweils an neuen Spielen arbeiten würden.

Ihr dürft euch somit wohl schon bald auf Nachschub aus dem Hause Obsidian Entertainment freuen. Neben Grounded und Avowed scheint das Studio somit reichlich zu tun zu haben.

Das ganze Gespräch könnt ihr hier verfolgen: