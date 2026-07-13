Obsidian Entertainment: Entwickler widerspricht Kritik: „Die DNA des Studios ist noch immer dieselbe“

Nach schwierigen Tagen bei Obsidian meldet sich ein Entwickler zu Wort und verteidigt die Identität des Studios.

Nach einer schwierigen Woche bei Obsidian Entertainment meldet sich ein Entwickler zu Wort und verteidigt die Identität des Studios. Brandon Adler betont, dass die kreative DNA des Teams trotz Veränderungen weiterhin dieselbe sei wie zu Zeiten von Fallout: New Vegas und früheren Projekten.

Adler, der derzeit als Game Director an einem unangekündigten Projekt bei Obsidian arbeitet, sprach auf LinkedIn über die jüngsten Entwicklungen und den Abschied von Mitarbeitern, die er als einige seiner besten Freunde bezeichnete.

Kritik an Obsidian sorgt für Gegenreaktion

Besonders kritisch äußerte sich Adler über Diskussionen rund um die Zukunft des Studios. Er erklärte, dass es schwierig sei, zu sehen, wie Personen ohne interne Einblicke darüber sprechen würden, was Obsidian heute sei oder nicht mehr sei.

Dabei verwies er darauf, dass viele Führungskräfte und Entwickler weiterhin dieselben Personen seien, die bereits an bekannten Titeln wie Fallout: New Vegas, The Outer Worlds und Pillars of Eternity gearbeitet haben.

„Die Anzahl der Menschen, die ohne Verständnis dafür, wer an unseren früheren Spielen gearbeitet hat oder welchen Beitrag sie geleistet haben, darüber sprechen, dass Obsidian nicht mehr das Studio von früher sei, ist erstaunlich. Meistens liegen sie nicht nur falsch, sondern verbreiten auch eine enorme Menge an Fehlinformationen.“ „Die DNA von Obsidian ist noch immer dieselbe“

Adler räumte gleichzeitig ein, dass sich ein Studio über zwei Jahrzehnte hinweg natürlich verändert.

„Ist Obsidian dasselbe Studio wie vor 20 Jahren? Nein, natürlich nicht. Nichts bleibt unverändert. Aber die DNA von Obsidian ist dieselbe wie immer. Dieselbe DNA, die KotOR, New Vegas, Neverwinter Nights 2 und Stick of Truth hervorgebracht hat.“

Der Entwickler betonte außerdem, dass er stolz auf die Geschichte des Studios sei und gleichzeitig gespannt darauf blicke, was Obsidian in Zukunft erreichen könne.

Entlassungen und neue Prioritäten

Die Aussagen folgen auf Berichte über umfangreiche Stellenstreichungen bei Xbox, von denen auch Obsidian betroffen gewesen sein soll. Berichten zufolge verlor das Studio einen erheblichen Teil seiner Belegschaft und musste mehrere Projekte neu bewerten.

Im Zuge der Neuausrichtung soll Obsidian stärker auf große Marken innerhalb des Xbox-Portfolios fokussiert werden. Dazu gehören Berichte über ein mögliches neues Fallout-Projekt, das sich beim Studio befinden könnte.

Außerdem sollen mehrere Projekte eingestellt worden sein, darunter angeblich eine Fortsetzung des Rollenspiels Avowed.

Offiziell bestätigt wurden diese Berichte bislang nicht. Obsidian selbst arbeitet weiterhin an neuen Projekten und betont, dass die kreativen Wurzeln des Studios trotz Veränderungen bestehen bleiben.