Obsidian Entertainment: Fallout statt Avowed 2 sorgt für Aufsehen

Microsoft soll laut einem Bericht von Bloomberg eine neue Ausrichtung für Obsidian Entertainment planen. Demnach könnte das Studio künftig an einem neuen Fallout-Projekt arbeiten, während eine geplante Fortsetzung von Avowed angeblich gestrichen wurde.

Josh Sawyer, der damalige Director von Fallout New Vegas, soll diesmal die Führung für das neue Fallout-Spiel übernehmen.

Die Informationen stammen aus einem Bericht, der die aktuellen Veränderungen innerhalb der Xbox-Sparte beleuchtet. Offiziell bestätigt hat Microsoft diese Pläne bislang nicht.

Obsidian Entertainment ist vor allem für Rollenspiele wie The Outer Worlds, Pillars of Eternity, Fallout New Vegas und zuletzt Avowed bekannt. Das Studio gehört seit 2018 zu Microsoft und arbeitet innerhalb der Xbox Game Studios an verschiedenen RPG-Projekten.

Laut dem Bericht soll die mögliche Verlagerung hin zu Fallout-Teil einer größeren strategischen Entscheidung sein. Details dazu, welches Fallout-Projekt gemeint ist oder in welchem Entwicklungsstadium es sich befindet, sind derzeit nicht bekannt.

Auch die angebliche Einstellung einer Fortsetzung von Avowed wurde bislang nicht offiziell kommentiert. Nach dem Release von Avowed im Jahr 2025 hatte Obsidian zuvor Interesse an weiteren Geschichten innerhalb der Fantasy-Welt von Eora gezeigt.

Sollte der Bericht zutreffen, könnte Obsidian eine größere Rolle innerhalb der Fallout-Marke übernehmen. Bethesda Game Studios arbeitet derzeit weiterhin an der Zukunft der Reihe, unter anderem an Fallout 5.

Bis zu einer offiziellen Stellungnahme von Microsoft oder Obsidian bleiben die Informationen jedoch als Gerücht einzuordnen.

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