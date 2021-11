Obsidian Entertainment: Gerücht: Entwickler arbeitet an neuem Spiel

Autor:, in / Obsidian Entertainment

Ein Insider behauptet, das Obsidian Entertainment an einem im 16. Jahrhundert angesiedelten RPG arbeitet.

Josh Sawyer, Studio Design Director bei Obsidian Entertainment, hat möglicherweise ausgeplaudert, dass das The Outer Worlds-Studio an einem im 16. Jahrhundert in Europa angesiedelten RPG arbeiten würde. Der Fokus liegt dabei auf experimentellen Mechaniken und Interaktionen und wird vorerst noch von einem kleinen Team entwickelt.

Spieler werden angeblich einen Mordfall untersuchen, indem sie mit Leuten sprechen, diese des Verbrechens beschuldigen und einen Fall aufbauen. Fehler, die der Spieler während der Ermittlungen begeht, werden mit Konsequenzen bestraft. Eine Veröffentlichung des Spiels sei bereits für 2022 in Planung.