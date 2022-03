Obsidian Entertainment: Gespräche zu Fallout New Vegas 2 sind wahr, laut Insider

Autor:, in / Obsidian Entertainment

Die Gespräche zur Entwicklung eines Fallout New Vegas 2 sind laut Insider wahr.

Angeblich befindet sich Fallout New Vegas 2 in einer sehr frühen Phase der Entwicklung. Das berichtete Jeff Grubb vor wenigen Wochen in seinem Podcast.

Laut dem Branchenkenner und Insider soll es Gespräche zu einem Nachfolger des beliebten Rollenspiels gegeben haben.

In einer neuen Folge des Podcasts gab Grubb dazu jetzt selbst ein kleines Update. Offenbar habe er inzwischen eine Bestätigung von seinen Quellen erhalten, wonach die Gerüchte wahr sind und es tatsächlich Gespräche zur Entwicklung gebe.

Um die Entwicklung aber in die Wege zu leiten und umzusetzen, gebe es zuvor noch tausende Dinge, um die man sich kümmern müsse. Die Verantwortlichen wollen aber ein neues Zuhause dafür finden, ohne dabei auf Bethesda Game Studios warten zu müssen. Das gilt auch für andere Spielemarken.