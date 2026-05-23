Obsidian Entertainment: Josh Sawyer äußert sich zu Baldur’s Gate 3 Romance-Systemen

Der RPG-Entwickler Josh Sawyer von Obsidian Entertainment hat sich zu den steigenden Erwartungen an Romance-Systeme in modernen Rollenspielen geäußert. Im Mittelpunkt steht dabei der Einfluss von Titeln wie Baldur’s Gate 3, das neue Maßstäbe in diesem Bereich gesetzt hat.

Sawyer stellte klar, dass Obsidian grundsätzlich keine Ablehnung gegenüber Romance-Mechaniken in Spielen hat. Vielmehr gehe es um den enormen Entwicklungsaufwand, der mit solchen Systemen verbunden ist.

Laut Sawyer erfordern umfassende Beziehungssysteme eine große Menge an zusätzlicher Arbeit, darunter Schreibarbeit, Sprachaufnahmen, Cutscenes und zahlreiche Reaktionen der Charaktere auf Entscheidungen der Spieler. Dieser Aufwand führe dazu, dass solche Inhalte schnell sehr ressourcenintensiv werden.

Aus diesem Grund müsse ein Studio wie Obsidian sorgfältig abwägen, welche Features in ein Spiel integriert werden. Der Fokus liege darauf, Inhalte nicht halbherzig umzusetzen, sondern Qualität und Kohärenz im Gesamterlebnis sicherzustellen.

Gleichzeitig betonte Sawyer, dass Spieler inzwischen sehr hohe Erwartungen an Romance-Elemente haben, insbesondere durch den Erfolg von Baldur’s Gate 3. Diese Entwicklung habe die Messlatte für moderne RPGs deutlich angehoben.

Trotzdem wolle Obsidian weiterhin auf starke Charaktere und emotionale Geschichten setzen, auch wenn diese nicht zwingend in komplexe Beziehungssysteme eingebettet sind.