Obsidian Entertainment: Legacy Games Division pflegt ältere Spiele

Obsidian Entertainment betreibt eine interne „Legacy Games Division“, die sich gezielt um ältere Spiele des Studios kümmert und diese auch nach dem offiziellen Supportende weiter verbessert.
Das kleine Spezialteam ist dafür zuständig, bestehende Titel im Portfolio weiterhin zu betreuen. Dazu gehören regelmäßige Bugfixes, kostenlose Updates sowie gelegentliche kleinere Feature-Verbesserungen, um die Spielerfahrung langfristig zu stabilisieren.
Im Rahmen dieser Initiative wurde nun bestätigt, dass The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition das nächste Projekt des Legacy-Teams sein wird. Konkrete Inhalte des Updates wurden bislang nicht detailliert genannt.
Die Maßnahme zeigt, dass Obsidian seine älteren Spiele weiterhin aktiv unterstützt, auch nachdem größere Entwicklungszyklen abgeschlossen sind. Für Spieler bedeutet das vor allem, dass auch ältere Titel weiterhin punktuell verbessert werden können, ohne dass ein vollständiges Remaster oder eine neue Version notwendig ist.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Finde ich sehr stark. Obsidian Entertainment ist nicht umsonst eines meiner liebsten XBOX Studios. Alpha Protocol abwärtskompatibel machen, das wäre so cool.
Alpha Protocol, das wäre schon was feines.
Ja, aber vorher die grauenhafte zweite Mission fixen ansonsten spielt keiner weiter 😅
Ich glaube Alpha Protocol ist das beste Spiel welches durch eine simple Mission zu einem 5/10 Titel verkommen ist weil da absolut gar nichts richtig funktioniert hat. Der Rest ist gut genug bis klasse.
Sehr löblich. So mag ich das
Wenn man sieht, wie viel Geld mit alten Spielen umgesetzt wird, ist das der einzig richtige Weg. Allerdings befürchte ich da auch immer Verschlimmbesserungen.
Schön das die noch etwas support erhalten.
Sehr gute Sache, gefällt mir 👍.
So als ist Outer Worlds nun aber auch noch nicht das es eine Überarbeitung bräuchte, wäre da auch dafür wesentlich weiter in die Vergangenheit zu gehen, wie viele schon sagen Alpha Protocol aber noch lieber wäre mir Fallout Vegas und Kotor 2. Vegas dürfte kein Problem sein unter MS und Kotor 2 wäre sicher auch möglich.
Das hört sich doch richtig klasse an 👍