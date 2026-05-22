Obsidian Entertainment: Legacy Games Division pflegt ältere Spiele

Die Legacy Games Division von Obsidian Entertainment kümmert sich um ältere Spiele und verbessert sie.

Obsidian Entertainment betreibt eine interne „Legacy Games Division“, die sich gezielt um ältere Spiele des Studios kümmert und diese auch nach dem offiziellen Supportende weiter verbessert.

Das kleine Spezialteam ist dafür zuständig, bestehende Titel im Portfolio weiterhin zu betreuen. Dazu gehören regelmäßige Bugfixes, kostenlose Updates sowie gelegentliche kleinere Feature-Verbesserungen, um die Spielerfahrung langfristig zu stabilisieren.

Im Rahmen dieser Initiative wurde nun bestätigt, dass The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition das nächste Projekt des Legacy-Teams sein wird. Konkrete Inhalte des Updates wurden bislang nicht detailliert genannt.

Die Maßnahme zeigt, dass Obsidian seine älteren Spiele weiterhin aktiv unterstützt, auch nachdem größere Entwicklungszyklen abgeschlossen sind. Für Spieler bedeutet das vor allem, dass auch ältere Titel weiterhin punktuell verbessert werden können, ohne dass ein vollständiges Remaster oder eine neue Version notwendig ist.