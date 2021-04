Obsidian Entertainment: Möglicherweise gleich fünf Projekte parallel in Entwicklung

Der Twitter User Klobrille hat eine detaillierte Zusammenfassung des momentanen Status Quo von Obsidian Entertainment, basierend auf eigenen Recherchen und Spekulationen, veröffentlicht. Demnach könnte das Studio an gleich fünf Projekten gleichzeitig arbeiten, die sich in fünf Teams aufteilen:

Grounded Team:

Avowed Team:

The Outer Worlds Team:

Josh Sawyer Team:

Im Jahr 2016 sagte Josh Sawyer dazu: „Meine Absicht ist, dass das nächste Projekt das ich anführe ein historisches RPG sein wird. Darüber habe ich mit Feargus (Feargus Urquhart, der Studio Boss) immer wieder mal in den letzten Jahren gesprochen und er hat mich darin unterstützt. Wenn ich historisches RPG sage, meine ich etwas was in der Erdgeschichte angesiedelt ist – mit phantasievollen Variationen, wie Darklands und Ars Magica.“