Obsidian Entertainment: Neues Fallout ? Reaktion eines Game Directors sorgt für Spekulationen

Ein Obsidian-Entwickler reagiert auf einen Bericht zu Fallout und entfacht neue Spekulationen über die Zukunft der Reihe.

Gerüchte um ein neues Fallout-Spiel bei Obsidian Entertainment erhalten neue Nahrung: Game Director Matt Singh scheint einen Beitrag unterstützt zu haben, der sich auf einen Bericht von Jason Schreier zu kommenden Fallout-Plänen und gestrichenen Projekten bezieht.

Singh, der als Game Director bei Obsidian arbeitet, setzte auf LinkedIn eine Reaktion unter einen Beitrag, in dem die mögliche Zukunft der Fallout-Reihe thematisiert wurde. Eine offizielle Bestätigung für ein neues Spiel gibt es dadurch allerdings nicht.

Reaktion sorgt für neue Spekulationen

Der Beitrag stammt von einem Fan und ehemaligen Fallout: New Vegas-Produzenten, der seine Begeisterung über die mögliche Rückkehr von Obsidian zur Fallout-Reihe ausdrückte, gleichzeitig aber die Umstände rund um gestrichene Projekte und Entlassungen kritisierte.

Darin hieß es sinngemäß, dass man sich als Fan und ehemaliger Produzent von Fallout: New Vegas über diese Möglichkeit freue, es jedoch bedauerlich sei, dass die Situation mit eingestellten Projekten und Stellenabbau verbunden sei.

Dass Matt Singh diese Aussage mit einer Reaktion unterstützte, wird von Teilen der Community als Hinweis gewertet, dass an den Berichten möglicherweise etwas dran sein könnte.

Noch keine offizielle Ankündigung

Die ursprünglichen Informationen gehen auf einen Bericht von Journalist Jason Schreier zurück, der über mögliche Fallout-Pläne sowie interne Veränderungen bei verschiedenen Studios berichtet haben soll.

Ob Obsidian tatsächlich an einem neuen Fallout-Projekt arbeitet oder welche Rolle das Studio dabei übernehmen könnte, ist derzeit nicht offiziell bekannt.

Fest steht lediglich: Die Nachfrage nach einem neuen Fallout: New Vegas-ähnlichen Erlebnis ist innerhalb der Community weiterhin enorm. Sollte Obsidian tatsächlich erneut an der Reihe arbeiten, dürfte die Ankündigung bei vielen Fans für großes Interesse sorgen.