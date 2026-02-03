Obsidian Entertainment: Outer Worlds 2 und Avowed bleiben hinter Erwartungen zurück

Image: - - - -

Obsidian spricht offen über verfehlte Verkaufsziele von The Outer Worlds 2 und Avowed und den Überraschungserfolg von Grounded 2.

Im Gespräch mit Bloomberg gewährt Obsidian Entertainment einen selten klaren Blick hinter die Kulissen und beschreibt, wie sich das vergangene Jahr auf das Studio ausgewirkt hat.

Trotz positiver Resonanz konnten The Outer Worlds 2 und Avowed die internen Verkaufserwartungen nicht erfüllen. Beide Titel erreichten solide Zahlen, blieben jedoch unter den Prognosen, die Microsoft und Obsidian im Vorfeld kalkuliert hatten.

Gleichzeitig entwickelte sich Grounded 2 zum großen Überraschungserfolg und übertraf die Erwartungen deutlich.

Während die Zukunft der Grounded‑Reihe damit gesichert scheint, stellt Obsidian klar, dass es keine Pläne für einen dritten Teil von The Outer Worlds gibt.

Die Entscheidung basiert auf der aktuellen Ausrichtung des Studios und der Priorisierung anderer Projekte. Parallel dazu bestätigt Bloomberg, dass Microsoft für viele Xbox‑Studios ein Profitziel von rund dreißig Prozent vorgibt.

Diese Vorgabe habe maßgeblich dazu beigetragen, dass mehrere Titel auch auf PlayStation veröffentlicht wurden, um zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen.

Aktuell arbeitet Obsidian mit einem Team von etwa 280 Entwicklern. Studio‑Veteran Josh Sawyer räumt ein, dass die Veröffentlichung von drei Spielen innerhalb eines Jahres keine ideale Situation war.

Die enge Taktung sei das Ergebnis interner Planungsprobleme gewesen, die man künftig vermeiden wolle. Der Fokus liege nun darauf, Veröffentlichungen besser zu verteilen, die Teams zu entlasten und langfristig eine gesunde Produktionsstruktur zu sichern.

Obsidian stellt damit klar, dass die kommenden Jahre von mehr Planungssicherheit, klareren Prioritäten und einem stärkeren Schutz der eigenen Mitarbeiter geprägt sein sollen.