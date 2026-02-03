Obsidian Entertainment: Outer Worlds 2 und Avowed bleiben hinter Erwartungen zurück

Im Gespräch mit Bloomberg gewährt Obsidian Entertainment einen selten klaren Blick hinter die Kulissen und beschreibt, wie sich das vergangene Jahr auf das Studio ausgewirkt hat.
Trotz positiver Resonanz konnten The Outer Worlds 2 und Avowed die internen Verkaufserwartungen nicht erfüllen. Beide Titel erreichten solide Zahlen, blieben jedoch unter den Prognosen, die Microsoft und Obsidian im Vorfeld kalkuliert hatten.
Gleichzeitig entwickelte sich Grounded 2 zum großen Überraschungserfolg und übertraf die Erwartungen deutlich.
Während die Zukunft der Grounded‑Reihe damit gesichert scheint, stellt Obsidian klar, dass es keine Pläne für einen dritten Teil von The Outer Worlds gibt.
Die Entscheidung basiert auf der aktuellen Ausrichtung des Studios und der Priorisierung anderer Projekte. Parallel dazu bestätigt Bloomberg, dass Microsoft für viele Xbox‑Studios ein Profitziel von rund dreißig Prozent vorgibt.
Diese Vorgabe habe maßgeblich dazu beigetragen, dass mehrere Titel auch auf PlayStation veröffentlicht wurden, um zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen.
Aktuell arbeitet Obsidian mit einem Team von etwa 280 Entwicklern. Studio‑Veteran Josh Sawyer räumt ein, dass die Veröffentlichung von drei Spielen innerhalb eines Jahres keine ideale Situation war.
Die enge Taktung sei das Ergebnis interner Planungsprobleme gewesen, die man künftig vermeiden wolle. Der Fokus liege nun darauf, Veröffentlichungen besser zu verteilen, die Teams zu entlasten und langfristig eine gesunde Produktionsstruktur zu sichern.
Obsidian stellt damit klar, dass die kommenden Jahre von mehr Planungssicherheit, klareren Prioritäten und einem stärkeren Schutz der eigenen Mitarbeiter geprägt sein sollen.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Deutsche Sprachausgabe, dann wäre die Dinger durch die Decke gegangen.
Weil Deutschland auch der größte Spielemarkt ist
Bei Outer Worlds 2 braucht man sich nicht wundern: go woke = get broke.
Awowed ist halt nur Mittelmaß, hier hätte man mehr machen müssen.
Was war denn schon wieder angeblich woke?
Ja aber Moment mal!
Unser Microsoft Experte Hills hat mir versichert, dass zum Beispiel Avowed „mindesten“ 6 Millionen Spieler hat und damit erfolgreicher ist als Spiele wie GoY!!!
Wie konnte das Spiel den jetzt finanziell so schlecht abschneiden? Auf die heutigen Experten ist einfach kein Verlass mehr. :/
Das mit den rund 6 Mio sind nur Schätzungen… Und dann nur auf Spieler bezogen nicht auf Verkäufe 😅
GoY hat sich über 5 Mio verkauft!
Ich weiss, wurde im auch schon des öfteren gesagt aber er glaubt trotzdem dran. xD
Jaa…Glauben heißt nicht Wissen! 😉
bei The Outer Worlds 2 überrascht es mich nicht. Avowed überrascht mich schon. Aber wenn man halt alles in den GP steckt und den auf immer mehr Geräten anbietet ,leiden halt die Vorauszahlen darunter.
Auf Groundet 2 freu ich mich sehr wenn es für die PS5 kommt. Der erste Teile hat mir uns schon sehr gefallen.
Ja die Playstation ist nunmal nicht weg zu denken! Die PS Community gibt gerne Geld für Gute Spiele aus! FH5 ein gutes Beispiel!!