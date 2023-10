Obsidian Entertainment: Pillars of Eternity 3 wäre ein Wunsch

Josh Sawyer von Obsidian Entertainment und Director von Pentiment hat geäußert, dass er gerne ein Pillars of Eternity 3 machen würde. Dazu sagte er scherzhaft, dass sich dazu nur Xbox melden müsse, um ein 120 Millionen Dollar Budget bereitzustellen und schon könne es losgehen.

Josh sagte: „Ich warte darauf, dass Xbox anruft und mir sagt, dass sie Pillars 3 mit einem Budget von 120 Millionen Dollar haben wollen. Ich bin sicher, das kann jeden Tag passieren.“

Falls ihr mehr über die Serie erfahren möchtet, dann zeigen wir euch in dieser Xbox News die ersten 35 Minuten aus Pillars of Eternity auf der Xbox One X. Mehr zu Pillars of Eternity II: Deadfire gibt es in der Übersicht.

Wie würde euch ein Pillars of Eternity 3 gefallen?