Obsidian Entertainment: Schwere Vorwürfe gegen Xbox-Studio: Sammelklage stellt Obsidian ins Rampenlicht

Obsidian Entertainment, das Entwicklerstudio hinter Avowed und The Outer Worlds 2, sieht sich in Kalifornien mit einer Sammelklage konfrontiert.

Aus einer geänderten Klageschrift eines ehemaligen QA-Leads geht hervor, dass dem Studio ein angeblich systematisches Muster von Verstößen gegen Arbeits- und Vergütungsvorschriften vorgeworfen wird. Die Anschuldigungen umfassen unter anderem unbezahlte Überstunden, nicht gewährte Essens- und Ruhepausen, verspätete Lohnzahlungen, nicht erstattete Arbeitsausgaben sowie fehlerhafte Gehaltsabrechnungen.

Die vorgeschlagene Sammelklage soll alle nicht von Überstundenregelungen ausgenommenen Mitarbeiter umfassen, die seit Oktober 2021 für Obsidian in Kalifornien beschäftigt waren. Gefordert werden finanzielle Entschädigungen, Strafzahlungen sowie die Übernahme von Verfahrenskosten.

Obsidian Entertainment weist die Vorwürfe allerdings zurück. In seiner Antwort auf die Klage bestreitet das Studio die Anschuldigungen und beantragt die Abweisung des Verfahrens.

Zum aktuellen Zeitpunkt handelt es sich ausschließlich um Vorwürfe aus dem laufenden Gerichtsverfahren. Ob die Anschuldigungen Bestand haben oder die Klage erfolgreich sein wird, muss nun im weiteren Verlauf vor Gericht geklärt werden.