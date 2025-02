Obsidian Entertainment: Starkes Wachstum seit Microsoft-Übernahme

Seit 2018 gehört Avowed-Entwickler Obsidian Entertainment mittlerweile zu Microsoft. In dieser Zeit wuchs die Belegschaft des im kalifornischen Irvine ansässigen Studios um mehr als 100 Mitarbeiter, wie CEO Feargus Urquhart in der 681. Episode des Unlocked Podcasts verrät:

Neben verschiedenen weiteren Themen wurde Urquhart auch auf ein mögliches neues Fallout-Spiel seines Studios angesprochen, dass sich viele und vor allem Fans des von Obsidian entwickelten Fallout: New Vegas seit geraumer Zeit wünschen:

„Fallout liegt mir sehr am Herzen“, so Urquhart auf die Frage, ob Obsidian an einem Nachfolger von Fallout: New Vegas arbeiten würde. „Ich bin ein Kind der 80er Jahre, ich gehöre der Generation X an, also macht die ganze Sache Sinn. Wenn sich für uns jemals die Gelegenheit ergeben würde, einen Nachfolger zu machen, würden wir ihn liebend gerne machen. Aber wir haben auch eine Menge anderer Dinge, die wir mögen.“