Obsidian Entertainment: Stellenabbau betrifft rund 25% der Belegschaft – Bericht

Laut einem Bericht verliert rund ein Viertel der Belegschaft von Obsidian Entertainment im Zuge der Xbox-Restrukturierung ihren Arbeitsplatz.

Obsidian Entertainment ist laut einem Bericht massiv von den aktuellen Stellenstreichungen bei Xbox betroffen. Demnach soll etwa ein Viertel der Belegschaft seinen Arbeitsplatz verlieren.

Unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen berichtet Kotaku, dass rund 60 bis 70 Mitarbeiter entlassen werden. Betroffen seien zahlreiche Bereiche des Studios, darunter Produzenten, Künstler, Designer, Programmierer, QA-Tester und Autoren.

Den Angaben zufolge befinden sich unter den Entlassenen auch mehrere langjährige Mitarbeiter mit mehr als zehn Jahren Studiozugehörigkeit. Zu den betroffenen Beschäftigten sollen unter anderem der Art Director von The Outer Worlds sowie der einzige Recruiter des Studios gehören.

Der Großteil der Entlassungen soll bereits am 6. Juli erfolgt sein und Teil der ersten Welle des Xbox-Stellenabbaus gewesen sein. Weitere Mitarbeiter sollen ihre Kündigung erst im Laufe des Jahres im Rahmen einer zweiten Welle erhalten.

Wie es mit den zahlreichen Projekten des Studios weitergeht, ist laut dem Bericht derzeit noch unklar. Mitarbeiter hätten bislang keine konkreten Informationen erhalten, wie die laufenden Entwicklungen mit deutlich kleinerem Team fortgesetzt werden sollen.

Nach aktuellem Stand sollen die Arbeiten an Grounded 2 im Early Access sowie an der bereits angekündigten Erweiterung für The Outer Worlds 2 fortgesetzt werden. Über weitere Projekte soll nach Informationen von Kotaku auf einer internen Mitarbeiterversammlung informiert werden.