Obsidian Entertainment: Stellenabbau betrifft rund 25% der Belegschaft – Bericht

Obsidian Entertainment ist laut einem Bericht massiv von den aktuellen Stellenstreichungen bei Xbox betroffen. Demnach soll etwa ein Viertel der Belegschaft seinen Arbeitsplatz verlieren.
Unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen berichtet Kotaku, dass rund 60 bis 70 Mitarbeiter entlassen werden. Betroffen seien zahlreiche Bereiche des Studios, darunter Produzenten, Künstler, Designer, Programmierer, QA-Tester und Autoren.
Den Angaben zufolge befinden sich unter den Entlassenen auch mehrere langjährige Mitarbeiter mit mehr als zehn Jahren Studiozugehörigkeit. Zu den betroffenen Beschäftigten sollen unter anderem der Art Director von The Outer Worlds sowie der einzige Recruiter des Studios gehören.
Der Großteil der Entlassungen soll bereits am 6. Juli erfolgt sein und Teil der ersten Welle des Xbox-Stellenabbaus gewesen sein. Weitere Mitarbeiter sollen ihre Kündigung erst im Laufe des Jahres im Rahmen einer zweiten Welle erhalten.
Wie es mit den zahlreichen Projekten des Studios weitergeht, ist laut dem Bericht derzeit noch unklar. Mitarbeiter hätten bislang keine konkreten Informationen erhalten, wie die laufenden Entwicklungen mit deutlich kleinerem Team fortgesetzt werden sollen.
Nach aktuellem Stand sollen die Arbeiten an Grounded 2 im Early Access sowie an der bereits angekündigten Erweiterung für The Outer Worlds 2 fortgesetzt werden. Über weitere Projekte soll nach Informationen von Kotaku auf einer internen Mitarbeiterversammlung informiert werden.
47 Kommentare AddedMitdiskutieren
Also Kotaku schreibt viel, wenn der Tag lang ist… Die haben ja auch einfach Todd Howard in den Mund gelegt, dass sie für TES VI an der Creation Engine 3 arbeiten würden- was Todd Howard NIE IRGENDWO gesagt hat und auch sonst NIEMAND von Bethesda.
Aber gehen wir davon aus, dass Kotaku mal keine Scheiße behauptet: es täte mir zwar für die entlassenen MA leid, falls das stimmen SOLLTE, aber Obsidian, naja:
The Outer Worlds – langweiliges Game, langweiliges Art Design, Teil 2 das Gleiche, Avowed kickt auch nicht wirklich. Alle 3 Games keine deutsche Syncro.
Das sind halt keine großen AAA-Brecher wie ein Gears o.ä.
Nein nicht einsparen. Lieber ein PoE3 mit dem Budget von BG3 😁
Da ja Bethesda schon kein Elder Scrolls mehr bringt, hatte ich mich riesig auf Avowed gefreut. Schade nur das der Fokus seitens Obsidian wohl nicht auf diesen Spiel lag.
Solides Grundgerüst aber man merkt halt überall, dass das Spiel künstlich extrem aufgebläht wurde. Hätten sie damals alles in dieses Spiel statt in Outer Worlds 2 gesteckt, dann hätte es echt was werden können.
Das ist bitter für das Studio bin gespannt wie dann die nächsten Spiele werden 🤔