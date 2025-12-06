Obsidian Entertainment: Tim Cain-Legende ist zurück und arbeitet an geheimen Projekt

Der legendäre Entwickler Tim Cain, bekannt als einer der kreativen Köpfe hinter Klassikern wie Fallout und Arcanum, ist offiziell zurück im Rampenlicht der Gaming-Branche.
Er hat bestätigt, dass er wieder als Vollzeitmitarbeiter bei Obsidian Entertainment tätig ist und dort direkt vor Ort arbeitet. Damit beendet Cain seine Zeit als externer Berater und kehrt in eine feste Rolle innerhalb des Studios zurück.
Obsidian Entertainment, das für Rollenspiel-Hits wie Pillars of Eternity, The Outer Worlds und Grounded bekannt ist, arbeitet bereits gemeinsam mit Cain an einem neuen Projekt.
Details zu diesem Spiel bleiben jedoch geheim, da Cain betont hat, dass er aufgrund einer NDA keinerlei Informationen preisgeben darf. Er machte zudem deutlich, dass Fans nicht versuchen sollten, das Projekt zu erraten, da sie ohnehin nicht richtig liegen würden.
Die Rückkehr von Tim Cain zu Obsidian Entertainment sorgt für große Aufmerksamkeit in der Gaming-Community. Viele Spieler verbinden mit seinem Namen die Entstehung einiger der bedeutendsten RPGs der Videospielgeschichte. Dass er nun wieder aktiv an einem neuen Titel mitarbeitet, lässt die Erwartungen an kommende Obsidian-Spiele deutlich steigen.
Obsidian ist eines meiner Lieblings Studios. Bin mal gespannt woran sie werkeln.
Bin mal gespannt was es wird…
Obsidian hat sich auch für mich sehr schnell zu einem meiner Lieblingsstudios unter dem Dach von Microsoft-Gaming gewandelt.
Mit Avowed, der Game Preview von Grounded 2 und The Outer Worlds 2, hat man uns gleich drei mal in nur einem Jahr beglückt – absolut insane! Wenn auch man mit der UE5 nicht so ganz überzeugen konnte.
Dass Cain nun zurückkehrt lässt mich ebenfalls aufhorchen. Bin sehr gespannt was da geniales gekocht wird, im Hause Obsidian 💚
Ich würde mir halt wirklich mal AAA wünschen. Bisher sind die Spiele super ambitioniert, aber noch keine modernen Klassiker.
Was hat denn das Budget damit zu tun? Ist Black Ops 7 ein moderner Klassiker?
Na, viel! Mehr Geld und Zeit könnte aus den sehr guten Obsidian-Spielen, Meisterwerke machen. Du weißt schon, was ich meine: Anderes Polishing, Production-Value.
Mehr Geld bedeutet nicht automatisch eine höhere Qualität. Dass die Spiele von Obsidian so sind, wie sie sind, und nicht „besser“, liegt nicht daran, dass sie zu wenig Geld hatten. Es sind bewusste Entscheidungen.
Daran muss man arbeiten, um Meisterwerke zu erschaffen, Geld allein reicht nicht.
Silksong vs. Concord. Expedition 33 vs. Black Ops 6. Arkham Asylum vs. Suicide Squad. Das Geld macht nicht die großartigen Spiele. Und auch der Studioname nicht.
Ne, ist schon klar. Aber Silksong hatte z. B. alle Zeit der Welt und ist deswegen so gut. Ich bin überzeugt, wenn man Obsidian alle Mittel geben würde, dann würden halt Spiele vom Kalliber Skyrim, GTA, God of War rauskommen. Sie gehören halt zu den besten – da sind wir uns doch einig, oder?
Wirklich gar keinen Plan, was es sein könnte. Aber scheint ja auch was komplett neues zu sein, wenn man nicht richtig raten würde 🤷
Bin ich draußen… ich kenne kaum Entwickler mit Namen… und dann frag ich mich auch, wie viel Einfluss einzelne Personen dann am Ende am finalen Spiel haben… die Teams sind ja riesig…
Oh, vielleicht gibt es mal wieder Hoffnung für was gutes von Obsidian im klassischen Stil.. wäre toll! Gerade Spiele im Stil von Baldur’s Gate 3 oder Pillars of Eternity hab ich immer gerne und wäre schön, wenn es mehr davon gäbe..
Hoffentlich fallout! Keine lust mehr auf 76
Was das neuste ist und auch nicht schon nur will ich was neues oder remake.
Obsidian hat sich so krass gemacht. Also ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich um Fallout: New Vegas 2 geht! Hoffentlich!!!1
Ihm ist es wohl zu Langweilig geworden, willkommen zurück.