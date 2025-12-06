Obsidian Entertainment: Tim Cain-Legende ist zurück und arbeitet an geheimen Projekt

Tim Cain hat bekannt gegeben, dass er zurück bei Obsidian Entertainment ist und an einem neuen Projekt arbeitet.

Der legendäre Entwickler Tim Cain, bekannt als einer der kreativen Köpfe hinter Klassikern wie Fallout und Arcanum, ist offiziell zurück im Rampenlicht der Gaming-Branche.

Er hat bestätigt, dass er wieder als Vollzeitmitarbeiter bei Obsidian Entertainment tätig ist und dort direkt vor Ort arbeitet. Damit beendet Cain seine Zeit als externer Berater und kehrt in eine feste Rolle innerhalb des Studios zurück.

Obsidian Entertainment, das für Rollenspiel-Hits wie Pillars of Eternity, The Outer Worlds und Grounded bekannt ist, arbeitet bereits gemeinsam mit Cain an einem neuen Projekt.

Details zu diesem Spiel bleiben jedoch geheim, da Cain betont hat, dass er aufgrund einer NDA keinerlei Informationen preisgeben darf. Er machte zudem deutlich, dass Fans nicht versuchen sollten, das Projekt zu erraten, da sie ohnehin nicht richtig liegen würden.

Die Rückkehr von Tim Cain zu Obsidian Entertainment sorgt für große Aufmerksamkeit in der Gaming-Community. Viele Spieler verbinden mit seinem Namen die Entstehung einiger der bedeutendsten RPGs der Videospielgeschichte. Dass er nun wieder aktiv an einem neuen Titel mitarbeitet, lässt die Erwartungen an kommende Obsidian-Spiele deutlich steigen.