Obsidian Entertainment: Unreal Engine 5 könnte für The Outer Worlds 2 und Avowed genutzt werden

Der amerikanische Spieleentwickler Obsidian Entertainment nutzte für seine beiden letzten veröffentlichten Projekte Grounded und The Outer World die Unreal Engine 4 von Epic Games.

Doch für die nächsten Spiele könnte der Entwickler auf die aktuelle Unreal Engine 5 setzen.

Mit The Outer Worlds 2 und Avowed schmiedet Obsidian derzeit zwei heiße Rollenspiele für Xbox-Konsolen und PC, die mit der aktuellen Version besonders schön aussehen könnten.

Wie erst jetzt entdeckt wurde, gibt es beim Entwickler schon seit November 2020 eine Gruppe aus neun Mitgliedern, die sich mit Tools für die Unreal Engine 4 und 5 beschäftigt, die von allen Teams verwendet wird.

The Outer Worlds 2 und Avowed könnten demnach mit der Unreal Engine 5 betrieben werden.

Looks like Obsidian is using Unreal Engine 5 for The Outer Worlds 2 and Avowed 👀

Obsidian have open new core tools group, with 9 tools engineer work on technology used by all the game teams.

Credit to GING-SAMA for the find 👏

