Obsidian Entertainment: Vier neue Projekte in Arbeit – Gerücht

Gerüchte deuten darauf hin, dass Obsidian Entertainment aktuell an gleich vier neuen Projekten arbeitet. Die Bandbreite soll von kleineren Konzepten bis hin zu größeren Produktionen reichen, was auf eine ungewöhnlich volle Entwicklungsroadmap hindeutet.

Zudem ist Mitbegründer der Fallout‑Reihe, Tim Cain, vor einiger Zeit zum Studio zurückgekehrt. Welche Rolle er dort übernimmt, bleibt unklar. Ebenso gibt es keine Hinweise darauf, ob eines der neuen Projekte in Verbindung mit der Marke Fallout steht. Die Informationen beschränken sich auf die interne Aktivität des Teams, das zuletzt mit Grounded Aufmerksamkeit erregte.

Die Gerüchte werden als Zeichen dafür gewertet, dass Xbox seine Content‑Strategie weiter ausbaut und Obsidian dabei eine zentrale Rolle einnimmt. Konkrete Details zu den vier Projekten existieren nicht, doch die Hinweise lassen auf eine intensive Entwicklungsphase schließen.