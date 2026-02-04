Obsidian Entertainment: Weitere Spiele im Avowed-Universum geplant

Kürzlich wurde von offizieller Seite bestätigt, dass Obsidian Entertainment sowohl mit Avowed als auch The Outer World 2 zwar solide Zahlen erreichen konnte, die internen Erwartungen allerdings verfehlt wurden.
Aufgrund des ausbleibenden Erfolgs hat das Entwicklerstudio derzeit keine Pläne für einen neuen The Outer Worlds-Ableger. In Bezug auf Avowed gibt man hingegen an, zumindest weitere Spiele im Universum des Spiels zu planen.
Besagtes Universum mit dem Namen Eora teilt sich Avowed mit der Pillars of Eternity-Reihe, deren Fans seit mittlerweile fast acht Jahren auf einen neuen Hauptableger warten.
Director Josh Sawyer hatte in der Vergangenheit sein Interesse bezüglich Pillars of Eternity 3 kundgetan, dafür aber einen Konzeptwechsel sowie ein ähnlich großes Budget wie Baldur’s Gate 3 vorausgesetzt, was das Ganze eher unwahrscheinlich macht.
Aktuell arbeitet Obsidian Entertainment neben der weiteren Unterstützung für The Outer Worlds 2 und das überraschend erfolgreiche Grounded 2 gerüchteweise an gleich vier neuen Projekten von unterschiedlichen Ausmaßen.
35 Kommentare AddedMitdiskutieren
Pillars of Eternity nehme ich gern, da liegt einfach deren Stärke. Awoved war n Reinfall.
Obsidian muss lokale Vertonungen hinzufügen (z.B. Deutsche Sychro). Wenn man nicht in die Spielwelt und das Spiel eintauchen kann, verpasst Obsidian eine große Changs.
Awowed fand ich schon sehr cool, aber diese kleine Sache macht den Unterschied zu einem GOTY.
Ohne deutsche Synchronisation spiele ich solche dialoglastigen Spiele nicht mehr. Auf Dauer macht es leider keinen Spaß.
Genauso ist das.
Absolut, deswegen fange ich Outerworld 2 garnicht erst an.
The Outer World hat mir sehr gut gefallen, aber Avowed könnte einiges an Liebe von den aktuellen Fable Machern vertragen. Es war gut, aber könnte besser sein.
Danke, aber nein.
Ich warte nur noch auf Fable.
Nach Avowed hab ich wenig Hoffnung das da noch was großes
kommen wird lass mich aber gerne positiv überraschen