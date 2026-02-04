Obsidian Entertainment: Weitere Spiele im Avowed-Universum geplant

Trotz des Misserfolgs des Rollenspiels Avowed plant Obsidian Entertainment weiter Spiele im selben Universum.

Kürzlich wurde von offizieller Seite bestätigt, dass Obsidian Entertainment sowohl mit Avowed als auch The Outer World 2 zwar solide Zahlen erreichen konnte, die internen Erwartungen allerdings verfehlt wurden.

Aufgrund des ausbleibenden Erfolgs hat das Entwicklerstudio derzeit keine Pläne für einen neuen The Outer Worlds-Ableger. In Bezug auf Avowed gibt man hingegen an, zumindest weitere Spiele im Universum des Spiels zu planen.

Besagtes Universum mit dem Namen Eora teilt sich Avowed mit der Pillars of Eternity-Reihe, deren Fans seit mittlerweile fast acht Jahren auf einen neuen Hauptableger warten.

Director Josh Sawyer hatte in der Vergangenheit sein Interesse bezüglich Pillars of Eternity 3 kundgetan, dafür aber einen Konzeptwechsel sowie ein ähnlich großes Budget wie Baldur’s Gate 3 vorausgesetzt, was das Ganze eher unwahrscheinlich macht.

Aktuell arbeitet Obsidian Entertainment neben der weiteren Unterstützung für The Outer Worlds 2 und das überraschend erfolgreiche Grounded 2 gerüchteweise an gleich vier neuen Projekten von unterschiedlichen Ausmaßen.