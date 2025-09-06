Octopath Traveler 0: Auflösung & Technische Details nach Plattform

7 Autor: , in News / Octopath Traveler 0
Übersicht
Image: LTD.

Die technischen Spezifikationen für alle Octopath Traveler 0-Versionen wurden von Square Enix offiziell freigegeben.

Square Enix hat die technischen Spezifikationen für alle Plattformen von Octopath Traveler 0 offiziell veröffentlicht.

Das HD-2D-Rollenspiel erscheint am 4. Dezember 2025 für Nintendo Switch, Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Windows PC.

Die Angaben zur Auflösung und Bildrate variieren je nach System und bestätigen, dass das Spiel auf modernen Konsolen deutlich leistungsfähiger läuft als auf älteren Geräten.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Octopath Traveler 0

7 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Ralle89 10300 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 06.09.2025 - 11:45 Uhr

    Ist nach meiner Meinung nicht mehr wirklich zeitgemäß.

    0
  3. Banshee3774 126052 XP Man-at-Arms Gold | 06.09.2025 - 11:46 Uhr

    Wenn die Zufallskämpfe weniger werden, würde ich mir das noch einmal anschauen

    0
  6. Ash2X 293260 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 06.09.2025 - 13:02 Uhr

    Nach dem miesen Octopath Traveller 2 Port glaube ich es erst wenn ich es sehe.
    In 60FPS mit äußerst verschwommenen 1080p sah es richtig mies aus, in 30FPS lief es träge.

    0

Hinterlasse eine Antwort