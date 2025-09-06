Octopath Traveler 0: Auflösung & Technische Details nach Plattform

Square Enix hat die technischen Spezifikationen für alle Plattformen von Octopath Traveler 0 offiziell veröffentlicht.
Das HD-2D-Rollenspiel erscheint am 4. Dezember 2025 für Nintendo Switch, Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Windows PC.
Die Angaben zur Auflösung und Bildrate variieren je nach System und bestätigen, dass das Spiel auf modernen Konsolen deutlich leistungsfähiger läuft als auf älteren Geräten.
Ist nach meiner Meinung nicht mehr wirklich zeitgemäß.
0?
Also die Vorgeschichte zu 1?
Wenn die Zufallskämpfe weniger werden, würde ich mir das noch einmal anschauen
Leider keine deutschen Texte, daher uninteressant
Die Switch 1 mit 30 FPS ist ja mal ein absoluter Gag bei solch einem Spiel 🙈.
Bei so einen Pixel spiel eigentlich irrelevant.
Nach dem miesen Octopath Traveller 2 Port glaube ich es erst wenn ich es sehe.
In 60FPS mit äußerst verschwommenen 1080p sah es richtig mies aus, in 30FPS lief es träge.