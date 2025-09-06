Octopath Traveler 0: Auflösung & Technische Details nach Plattform

Die technischen Spezifikationen für alle Octopath Traveler 0-Versionen wurden von Square Enix offiziell freigegeben.

Square Enix hat die technischen Spezifikationen für alle Plattformen von Octopath Traveler 0 offiziell veröffentlicht.

Das HD-2D-Rollenspiel erscheint am 4. Dezember 2025 für Nintendo Switch, Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Windows PC.

Die Angaben zur Auflösung und Bildrate variieren je nach System und bestätigen, dass das Spiel auf modernen Konsolen deutlich leistungsfähiger läuft als auf älteren Geräten.